AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi sınavları için önemli detaylar belli oldu. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, iki oturum halinde gerçekleştirilecekken, Açık Öğretim Liseleri sınavları üç oturumda yapılacak. Adaylara her bir oturum için 100 dakika süre verilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, sınav süreçleri daha detaylı bir planlama gerektirecek.