20 Temmuz 2024, Cumartesi
AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 28 Haziran'da başlayan tercih sürecinin ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına çevrildi. LGS tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, detaylar da netleşmeye başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen bilgiler...
Giriş: 20.07.2024 11:25
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