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AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 28 Haziran'da başlayan tercih sürecinin ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına çevrildi. LGS tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, detaylar da netleşmeye başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 11:25
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AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi sınavları için önemli detaylar belli oldu. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, iki oturum halinde gerçekleştirilecekken, Açık Öğretim Liseleri sınavları üç oturumda yapılacak. Adaylara her bir oturum için 100 dakika süre verilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, sınav süreçleri daha detaylı bir planlama gerektirecek.

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AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 3. Dönem Yazılı Sınavları Başlıyor!

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin heyecanla beklediği 3. dönem yazılı sınavlarının tarihi belli oldu. Yurt dışında bulunan, engelli, tutuklu ve hükümlü öğrenciler de dahil olmak üzere pek çok adayı ilgilendiren sınavlar, bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

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AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınav Tarihleri ve Saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavları şu tarihlerde yapılacak:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü, saat 10.00

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü, saat 14.00

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü, saat 10.00

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AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınav Merkezleri

Sınavlar, 81 ilde ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. Adaylar, sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezlerine gitmek zorundalar.

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AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. Dönem açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Soru ve Cevap Anahtarları Ne Zaman Yayınlanacak?

Yazılı sınavlarda sorulan sorular ve cevap anahtarları, 23 Temmuz 2024 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi (http://www.meb.gov.tr) ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi (http://odsgm.meb.gov.tr) üzerinden duyurulacak.