1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf şube belirleme kuraları belli oldu mu? 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. ve 5. sınıfların şubelerini kura çekimi yöntemiyle belirleyecek. Bu sistem kapsamında, ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin sadece hangi sınıfta eğitim göreceği değil, aynı zamanda hangi öğretmenle ders alacakları da kura ile netlik kazanacak. Kura çekimi süreciyle ilgili detaylar, velilerin ve eğitim camiasının merakla beklediği konular arasında yer alıyor.