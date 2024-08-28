28 Ağustos 2024, Çarşamba
1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf şube belirleme kuraları belli oldu mu?
İlkokula başlayan öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmenle eğitim göreceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenecek. Özellikle 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin şube tayinleri, bu yılki uygulama kapsamında kura yöntemiyle yapılacak. Veliler, sınıfların ve öğretmenlerin ne zaman kesinleşeceğini ve şube kura çekiminin hangi tarihte gerçekleştirileceğini merak ediyor.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:31