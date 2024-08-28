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Haberler Galeri 1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf şube belirleme kuraları belli oldu mu? 

1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf şube belirleme kuraları belli oldu mu? 

İlkokula başlayan öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmenle eğitim göreceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenecek. Özellikle 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin şube tayinleri, bu yılki uygulama kapsamında kura yöntemiyle yapılacak. Veliler, sınıfların ve öğretmenlerin ne zaman kesinleşeceğini ve şube kura çekiminin hangi tarihte gerçekleştirileceğini merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:31
1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf belirleme kuraları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. ve 5. sınıfların şubelerini kura çekimi yöntemiyle belirleyecek. Bu sistem kapsamında, ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin sadece hangi sınıfta eğitim göreceği değil, aynı zamanda hangi öğretmenle ders alacakları da kura ile netlik kazanacak. Kura çekimi süreciyle ilgili detaylar, velilerin ve eğitim camiasının merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf belirleme kuraları belli oldu mu?

1. ve 5. Sınıf Şube Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. ve 5. sınıfların şubelerini belirlemek için kura çekimini 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu süreçte, 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ile birlikte öğretmenleri de kura yöntemiyle belirlenecek.

1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf belirleme kuraları belli oldu mu?

Kura Sonuçlarına Nereden Ulaşılacak?

Kura sonuçları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden erişilebilir olacak. Veliler ve öğrenciler, şube ve öğretmen bilgilerini bu sistem aracılığıyla öğrenebilecekler.

E-OKUL SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf belirleme kuraları belli oldu mu?

Sınıf Belirleme ve Şube Değişikliği Süreci

Bakanlık, ilkokul 1. sınıf şubeleri ve öğretmenleri, ortaokul 5. sınıf şubeleri dahil olmak üzere tüm sınıf tayinlerini e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak belirleyecek. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için valiliklere yazı gönderildi.

1. 5. SINIF KURA SONUÇ EKRANI E-OKUL | MEB 2024 İlkokul sınıf belirleme kuraları belli oldu mu?

Valiliklere gönderilen yazıda, "İlkokula kayıtlı öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden belirlenir. Şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli rapor doğrultusunda, o ders yılı içinde bir defaya mahsus olarak yapılabilir," ifadelerine yer verildi. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için de benzer prosedürler uygulanacak.