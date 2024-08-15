ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli? 

2024 ALES/2 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan yüksek lisans başvuruları için gerekli olan bu sınavın sonuçları, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı sonrası adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, ALES 2024/2 sonuçları açıklandı mı?