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Haberler Galeri ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli? 

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli? 

2024 yılının ikinci ALES sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın sonuçları, ÖSYM AİS ekranında kontrol edilmeye başlandı. Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavlarının ikincisi geçtiğimiz ay yapıldı ve şimdi adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla takip ediyor. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman duyurulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 06:24
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?

2024 ALES/2 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan yüksek lisans başvuruları için gerekli olan bu sınavın sonuçları, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı sonrası adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, ALES 2024/2 sonuçları açıklandı mı?

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?

ALES/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 yılının ikinci ALES sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Akademik Personel Seçme Sınavı ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçlarının 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?

ALES Sonuçları Nereden Öğrenilir?

ALES/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler. ÖSYM'nin açıklama sistemi, sınav sonuçlarının yanı sıra puan detaylarını ve diğer önemli bilgileri de içerecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?

ALES Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2024 ALES/2 sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, sınava giren adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav sorularını ve cevap anahtarını ÖSYM'nin internet sitesinden inceleyebilirler. Bu bilgilere ulaşmak için adayların yine T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN!

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?

ALES Puanının Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

ALES sınavından alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında adaylar, ALES puanlarını yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanabilirler. 2024 yılında yapılan ALES sınavına giren adayların elde ettikleri puanlar, 2029 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.