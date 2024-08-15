15 Ağustos 2024, Perşembe
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?
2024 yılının ikinci ALES sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın sonuçları, ÖSYM AİS ekranında kontrol edilmeye başlandı. Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavlarının ikincisi geçtiğimiz ay yapıldı ve şimdi adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla takip ediyor. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman duyurulacak?
Giriş Tarihi: 15.08.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 06:24