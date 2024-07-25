25 Temmuz 2024, Perşembe
2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
Eczacılık, hemşirelik ve ebelik gibi sağlık alanlarındaki bölümler, 2024 üniversite tercihleri yaklaşırken gençler arasında yoğun bir ilgi görüyor. 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak tercih döneminde, adaylar bu bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırarak gelecekteki eğitim ve kariyer hedeflerini şekillendirmeye çalışıyor. Peki, 2024'te hemşirelik ve ebelik bölümlerinin taban puanları ne olacak?
Giriş: 25.07.2024 07:55 Güncelleme: 25.07.2024 08:05
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