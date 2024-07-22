22 Temmuz 2024, Pazartesi
LGS tercih sonuçları 2024! MEB LGS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? T.C kimlik no ile sorgulama
LGS tercihleri tamamlandı ve 2024 LGS sonuçlarına göre tercihlerde bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise tercih ve yerleştirme takvimi yayımlandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, nakil süreci başlayacak.
Giriş: 22.07.2024 06:40 Güncelleme: 22.07.2024 06:42
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