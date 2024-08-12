12 Ağustos 2024, Pazartesi
BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
2024-2025 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmış ve sonuçlar 9 Ağustos'ta ilan edilmişti. Şimdi ise sırada kayıt aşaması var. Eğitim almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler, MEB tarafından duyurulan kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere odaklanmış durumda. Peki, 2024 BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve hangi belgeler gerekli olacak?
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:34