12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmış ve sonuçlar 9 Ağustos'ta ilan edilmişti. Şimdi ise sırada kayıt aşaması var. Eğitim almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler, MEB tarafından duyurulan kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere odaklanmış durumda. Peki, 2024 BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve hangi belgeler gerekli olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:34
BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılı için eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin listesi duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre, BİLSEM kayıtları bugün itibarıyla başlamış bulunuyor. Peki MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 BİLSEM kayıt süreci ve gereken belgeler hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar.

BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

2024-2025 BİLSEM Sonuçları Açıklandı: Kayıtlar Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçları duyuruldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan değerlendirmeler sonucunda, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos'ta açıklandı.

BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Taban Puanlar Belirlendi

Bu yılki değerlendirmelerde tüm sınıf düzeyleri için taban puanlar genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80 ve müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi. Bu puanların üstünde başarı gösteren öğrenciler, BİLSEM'de eğitim alma hakkı kazandı.

BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

2024 BİLSEM Kayıt Tarihleri Açıklandı

BİLSEM kayıtlarının ne zaman yapılacağı da netleşti. 2024 BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler, belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamalı.

BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Kayıtlar Nasıl Yapılır?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerdeki bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecekler.