BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Taban Puanlar Belirlendi

Bu yılki değerlendirmelerde tüm sınıf düzeyleri için taban puanlar genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80 ve müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi. Bu puanların üstünde başarı gösteren öğrenciler, BİLSEM'de eğitim alma hakkı kazandı.