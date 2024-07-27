AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

MEB AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Resmi takvime göre, AÖL sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları tam olarak ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç duyurusu ile ilgili merak edilen detaylar...