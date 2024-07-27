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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

MEB AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Resmi takvime göre, AÖL sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları tam olarak ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç duyurusu ile ilgili merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:34 Güncelleme: 27.07.2024 14:34
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. Dönem yazılı sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte merakla beklenen detaylar...

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AÖL 3. Dönem Sınav Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş Sona Eriyor!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına giren yüz binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen sınavların sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulanabilecek.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AÖL SORU VE CEVAPLARI

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