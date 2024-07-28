ALES/2 CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | ÖSYM 2024 ALES/2 A-B-C-D-E soru ve cevaplar yayımlandı mı, ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sayısal Test, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçen 50 sorudan, Sözel Test ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçen 50 sorudan oluştu. Peki, ALES/2 soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...