ALES/2 CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | ÖSYM 2024 ALES/2 A-B-C-D-E soru ve cevaplar yayımlandı mı, ne zaman?
28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen ALES/2 sınavının ardından adaylar cevap anahtarını araştırmaya başladı. Akademik kariyer yapmayı planlayan binlerce aday yılın ikinci ALES sınavına girerek şanslarını denediler. Peki ALES/2 cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024
12:00
Güncelleme: 28.07.2024
12:00
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sayısal Test, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçen 50 sorudan, Sözel Test ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçen 50 sorudan oluştu. Peki, ALES/2 soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu olan 2024-ALES/2, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavı geride bırakan adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2024-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
ALES soruları ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanır yayınlanmaz ahaber.com.tr'de olacak.
ALES/2 Sınav Detayları
28 Temmuz'da yapılan ALES/2 sınavı, 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erdi. Sınavda adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçen toplam 100 soru yer aldı.
Sayısal Test: 50 soru
Sözel Test: 50 soru
ALES/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ALES/2 sınav sonuçları, 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.