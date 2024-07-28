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2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var? ALES/2 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan ALES/2 sınavına sayılı günler kala, adaylar sınav süresi ve bitiş saatini merak ediyor. ÖSYM tarafından başvuruları 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınav giriş yerleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenebilir ve sınav giriş belgeleri çıktı olarak alınabilir.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 08:36 Güncelleme: 28.07.2024 08:37
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ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?

Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek olan 2024 ALES/2 sınavı, adayların merakla beklediği tarih ve saat bilgileriyle gündemde. Sözel ve sayısal testlerden oluşan bu önemli sınav, Temmuz ayında gerçekleşecek. Adaylara ek süre tanınacak olan ALES/2 sınavında, soru dağılımı ve oturum bilgileri de büyük ilgi görüyor. İşte, 2024 ALES/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgilerine dair tüm detaylar...

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ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?

ALES/2 Sınavı Süresi ve Bitiş Saati Belirlendi

Akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES/2 sınavı, 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Bu önemli sınavın bitiş saati ise 12:45 olacak.

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ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?

ALES Sınav Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

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ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?

Sınav Günü Saat 10.00'dan Sonra Giriş Yok!

28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) için adayların dikkat etmesi gereken önemli bir husus da sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek olması.

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ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?

ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan ALES sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.