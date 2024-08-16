16 Ağustos 2024, Cuma
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
AÖF yaz okulu sınavları yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarının 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındığını duyurdu. Şimdi ise sınav tarihleri ve detayları gündemde. AÖF yaz okulu sınavları bu hafta sonu yapılacak. Peki, sınavlar ne zaman başlayacak, sınav giriş belgesi nasıl alınacak ve sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm yanıtlar ve önemli bilgiler...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:19