AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? 

AÖF yaz okulu sınavları, 5 Temmuz'da sona eren kayıtların ardından bu hafta sonu yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için tek sınav olarak düzenlenen yaz okulu sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta?