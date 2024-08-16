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Haberler Galeri AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? 

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? 

AÖF yaz okulu sınavları yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarının 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındığını duyurdu. Şimdi ise sınav tarihleri ve detayları gündemde. AÖF yaz okulu sınavları bu hafta sonu yapılacak. Peki, sınavlar ne zaman başlayacak, sınav giriş belgesi nasıl alınacak ve sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm yanıtlar ve önemli bilgiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:19
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF yaz okulu sınavları, 5 Temmuz'da sona eren kayıtların ardından bu hafta sonu yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için tek sınav olarak düzenlenen yaz okulu sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimine göre, AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yaz okulu sınavı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için tek sınav olarak düzenlenecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

AÖF öğrencileri için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Öğrenciler, belgelerine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr ulaşabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Kimler Katılabilir?

Yaz okuluna, güz ve bahar dönemlerinde kayıt yenileyen veya yenilemeyen tüm Açıköğretim Sistemi öğrencileri katılabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl veya alt yarıyıllardan almadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.