16 Ağustos 2024, Cuma
KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?
KPSS Lisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında gerçekleşen sınavların ardından, adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM AİS üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.08.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:37