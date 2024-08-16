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Haberler Galeri KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

KPSS Lisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında gerçekleşen sınavların ardından, adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM AİS üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:37
KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

KPSS Lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katılan adayların merakla beklediği sonuç tarihini duyurdu. Peki, KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

KPSS Lisans Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı: Açıklanma Tarihi Belli Oldu

KPSS Lisans oturumlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM, resmi takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Bu yıl yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini veya mobil uygulamalarını kullanabilecekler. Sorgulama işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve şifre yeterli olacak. Ancak, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, internet üzerinden ilan edilen sonuç bilgilerini resmi bir tebligat olarak kabul etmek zorundalar.

Değerlendirme ve Puanlama Süreci

Sınavda yer alan her test, kendi içinde değerlendirilecek. Örneğin, Genel Yetenek testinde, adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar hesaplanacak. Bu ham puanlar, ortalama ve standart sapmalar kullanılarak standart puanlara dönüştürülecek. Yabancı dillerdeki öğretmen atamaları için kullanılacak KPSSP120 puan türü, YDS ve e-YDS sonuçlarından hesaplanacak ve her dil için ayrı ayrı ortalama ve standart sapma değerleri belirlenecek.

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

İptal Edilen Soruların Değerlendirilmesi

ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular, sınav değerlendirmesi dışında tutulacak ve geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanacak. Ayrıca, sınav sonrası cevabının değiştirilmesi gerektiği tespit edilen sorular, güncellenen cevap anahtarı doğrultusunda yeniden puanlanacak.