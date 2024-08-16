KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS KPSS Lisans sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini veya mobil uygulamalarını kullanabilecekler. Sorgulama işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve şifre yeterli olacak. Ancak, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, internet üzerinden ilan edilen sonuç bilgilerini resmi bir tebligat olarak kabul etmek zorundalar.

Değerlendirme ve Puanlama Süreci

Sınavda yer alan her test, kendi içinde değerlendirilecek. Örneğin, Genel Yetenek testinde, adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar hesaplanacak. Bu ham puanlar, ortalama ve standart sapmalar kullanılarak standart puanlara dönüştürülecek. Yabancı dillerdeki öğretmen atamaları için kullanılacak KPSSP120 puan türü, YDS ve e-YDS sonuçlarından hesaplanacak ve her dil için ayrı ayrı ortalama ve standart sapma değerleri belirlenecek.