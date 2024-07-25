25 Temmuz 2024, Perşembe
2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!
Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği okumak isteyen gençler, 2024 üniversite tercihleri öncesinde tavan ve taban puanlarını araştırıyor. Tercih dönemi 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlayacak ve bu alandaki bölümler, adaylar arasında büyük ilgi görüyor. Özellikle okul öncesi öğretmenliği, gelecekteki kariyer planlarını şekillendirmek isteyenler arasında popüler bir seçenek haline geldi. İşte 2024 YKS'de çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümleri için başarı sıralamaları ve yüzdelik dilim bilgileri...
Giriş: 25.07.2024 08:06 Güncelleme: 25.07.2024 08:08
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