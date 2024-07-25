2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ NE İŞ YAPAR?

Okul öncesi öğretmenliği, 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitim ve gelişim süreçlerini yönlendiren kritik bir öğretmenlik dalıdır. Bu öğretmenler, çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek öğretim programları tasarlar ve bu programları hayata geçirirler. Süreç boyunca, oyun tabanlı öğrenmeyi teşvik eder, çocukların merakını ve keşif arzusunu yönlendirir ve onların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.