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2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği okumak isteyen gençler, 2024 üniversite tercihleri öncesinde tavan ve taban puanlarını araştırıyor. Tercih dönemi 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlayacak ve bu alandaki bölümler, adaylar arasında büyük ilgi görüyor. Özellikle okul öncesi öğretmenliği, gelecekteki kariyer planlarını şekillendirmek isteyenler arasında popüler bir seçenek haline geldi. İşte 2024 YKS'de çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümleri için başarı sıralamaları ve yüzdelik dilim bilgileri...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:06 Güncelleme: 25.07.2024 08:08
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2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları için taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar en çok merak edilen konular haline geldi. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üç oturumlu sınavın ardından, binlerce öğrenci tercih sürecine adım attı. Hedefledikleri bölümleri belirlemek isteyen adaylar, taban puanlar ve başarı sıralamaları hakkında detaylı araştırmalar yaparak en uygun tercihleri yapmaya çalışıyor. İşte bu süreçte dikkate alınması gereken önemli bilgiler...

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2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2024 BELLİ OLDU MU?

Henüz okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi taban puanları 2024 belli olmadı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar geçtiğimiz yılın başarı sıralamalarına göre istedikleri üniversiteleri yazacaklar.

2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak. Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait bu bilgilere ulaşılabilir.

YÖK ATLAS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYIN!

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2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ NE İŞ YAPAR?

Okul öncesi öğretmenliği, 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitim ve gelişim süreçlerini yönlendiren kritik bir öğretmenlik dalıdır. Bu öğretmenler, çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek öğretim programları tasarlar ve bu programları hayata geçirirler. Süreç boyunca, oyun tabanlı öğrenmeyi teşvik eder, çocukların merakını ve keşif arzusunu yönlendirir ve onların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.

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2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması!

Okul öncesi öğretmenlerinin görevleri arasında, çocuklar için etkileşimli ve oyun temelli öğrenme ortamları oluşturmak, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun ders planları hazırlamak, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek, ebeveynlerle sürekli iletişim kurmak ve düzenli toplantılar organize etmek yer alır.