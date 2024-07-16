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YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları burada! ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı: E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!

YKS 2024 Sonuçları: ÖSYM Son Dakika Sınav Sonuçları Açıklandı! 2024 YKS sonuçları resmi olarak duyuruldu. Sınav sonuçlarınızı hemen öğrenin! 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, öğrenciler ve aileleri tarafından uzun süredir beklenen bir gelişme olarak açıklandı. Heyecanla beklenen bu anın yanı sıra, YKS tercih sürecinin başlangıç tarihleri de duyurulacak. Bu önemli duyuru, milyonlarca öğrencinin geleceği için yeni bir kapı aralarken, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Öğrenciler, şimdi tercih döneminin başlamasıyla birlikte istedikleri üniversite ve bölümleri seçme fırsatını elde ettiler. Bu anlamda YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları burada! E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 08:18 Güncelleme: 16.07.2024 08:43
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ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS AYT-TYT-YDT sonuçları burada! E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!
YKS 2024 Sonuç Bilgileri: ÖSYM Tarafından Güncel Sonuçlar Yayımlandı! Yeni açıklanan YKS 2024 sonuçlarınızı hızlıca keşfedin ve gelecek planlarınıza başlayın!

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ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS AYT-TYT-YDT sonuçları burada! E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!

YKS Sonuçları Açıklandı!

YKS son dakika açıklandı

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YKS E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS AYT-TYT-YDT sonuçları burada! E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS AYT-TYT-YDT sonuçları burada! E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!

YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Sınavda uygulanan her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek, adayların her test için birer standart puanı hesaplanıyor.

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

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ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS AYT-TYT-YDT sonuçları burada! E-DEVLET EKRANI | TC ile sonucunu tıkla-öğren!

Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması bulunuyor.

Elde edilen ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

Sınav sonrası ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak puanlama yapılıyor.

Sınav sonrası ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda ise, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılıyor.