13 Kasım 2024, Çarşamba
2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...
ÖSYM, 2025 yılı için üç kez düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini duyurdu. Adaylar, başvuru tarihlerini ve sınav tarihini merakla beklerken, bir yandan da hazırlıklarını hızlandırıyor. Peki, 2025 ALES/1 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, akademik kariyer hedefleyenlerin merakla beklediği ALES süreciyle ilgili detaylar.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:49