2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

ALES Sonuçlarının Geçerliliği

ALES, lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için oldukça kritik bir sınav. Üniversiteler, lisansüstü programlara başvuracak adaylardan ALES puanı talep etmekte ve bu puan başvuru sürecinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, ALES sonuçları akademik kadro alımlarında da sıkça kullanılmaktadır.

ALES sınavı, 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanlarla istedikleri lisansüstü programlara başvurabilecekler. Ancak, her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir; bu yüzden adayların başvuracakları programın gereksinimlerini dikkatlice kontrol etmeleri büyük önem taşır.