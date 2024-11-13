13 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Eğitim Galerileri 2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

ÖSYM, 2025 yılı için üç kez düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini duyurdu. Adaylar, başvuru tarihlerini ve sınav tarihini merakla beklerken, bir yandan da hazırlıklarını hızlandırıyor. Peki, 2025 ALES/1 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, akademik kariyer hedefleyenlerin merakla beklediği ALES süreciyle ilgili detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:49
2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

ÖSYM, 2025 yılı için sınav takvimini 13 Kasım'da yayımlayarak, üniversite adaylarının ve akademik kariyer hedefleyenlerin merakla beklediği tarihlerle ilgili önemli bilgileri paylaştı. 2025 ÖSYM ALES sınavının başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de bu takvimde yer aldı. Adaylar, sınav tarihlerini öğrenerek hazırlıklarına yön verecekleri bu kritik süreci daha yakından takip edebilecek. İşte 2025 ALES sınavına dair merak edilen tüm detaylar.

2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

ALES Sınav Tarihleri

2025 ALES sınavları, üç farklı tarihte gerçekleşecek.

İlk sınav olan ALES/1, 13 Nisan'da yapılacak ve sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2, 6 Temmuz'da düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz'da duyurulacak.

Son olarak ALES/3, 23 Kasım'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta ilan edilecek.

2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

ALES Sonuçlarının Geçerliliği

ALES, lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için oldukça kritik bir sınav. Üniversiteler, lisansüstü programlara başvuracak adaylardan ALES puanı talep etmekte ve bu puan başvuru sürecinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, ALES sonuçları akademik kadro alımlarında da sıkça kullanılmaktadır.

ALES sınavı, 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanlarla istedikleri lisansüstü programlara başvurabilecekler. Ancak, her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir; bu yüzden adayların başvuracakları programın gereksinimlerini dikkatlice kontrol etmeleri büyük önem taşır.

2025 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES 1-2-3 sınav takvimi...

ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

ALES puanı, 100 üzerinden hesaplanır ve dört haneli bir sayıyı ifade eder. Puan, iki ana bölümden oluşur: AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve EA (Eşit Ağırlık). Bu iki bölümün ağırlıklı ortalaması, adayın ALES puanını belirler. AYT puanı, genel yetenek ve kültür alanlarındaki başarıyı, EA puanı ise eşit ağırlık alanındaki başarıyı yansıtır.

Sınavın zorluk derecesi, her yıl değişebileceği için AYT ve EA puanları da yıllara göre farklılık gösterebilir. ALES puanı, sadece lisansüstü başvurularında değil, akademik kadro alımlarında da önemli bir yer tutar. Üniversiteler ve diğer kurumlar, personel alımlarında ALES puanını bir değerlendirme kriteri olarak kullanabilir.