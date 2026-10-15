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ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD'de 8 eyalet, ChatGPT sohbet robotu aracılığıyla çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 1

Iowa, Kansas, Nebraska ve Batı Virginia eyaletleri, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında dava açtıklarını duyururken Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana eyaletleri de kendi mahkemelerinde ayrı davalar açtı.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 2

"OPENAI ÇOCUKLARA ZARAR VERİYOR"

Iowa Başsavcısı Brenna Bird, ofisi tarafından paylaşılan açıklamada, "OpenAI çocuklara zarar veriyor ve Iowa halkına yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

Bird, ChatGPT'nin güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen tehlikeli tıbbi tavsiyeler verdiğini, insanları başkalarına zarar vermeye teşvik ettiğini ve intihar konusunda yönlendirmelerde bulunduğunu öne sürdü. Bird, sohbet robotunun bütün bunları yaparken kullanıcıların sahte bir arkadaş gibi algıladığı bir kimliğe büründüğünü savundu.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 3

Davanın amacının çocukları korumak ve OpenAI'yi eyalet yasaları kapsamında sorumlu tutmak olduğunu belirten Bird, şirketin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 4

"ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ"

Batı Virginia Başsavcısı JB McCuskey de şirketin çocukları tehlikeye attığını, ebeveynleri yanılttığını ve eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

McCuskey, "Çocukları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 5

Sohbet robotunun intihar, okul saldırıları ve kendine zarar verme konularındaki konuşmalarda yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmadığını savunan McCuskey, bu eksikliklerin çocuklar açısından ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 6

NEBRASKA BAŞSAVCISI: GÜVENLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Nebraska Başsavcısı Mike Hilgers ise OpenAI'nin, ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu öne sürdüğü ChatGPT'yi reşit olmayanlar için güvenli bir ürün olarak pazarladığını belirtti.

Hilgers, söz konusu eksikliklerin intihar, şiddet ve diğer zararlı sonuçlara yol açtığını iddia etti.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 7

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Hilgers, "Bu dava, OpenAI'yi Nebraska yasaları kapsamında diğer şirketlerle aynı standartlara tabi tutmaktan ibarettir." ifadelerini kullandı.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 8

OPENAI'DEN TÜKETİCİYİ KORUMA YASALARINA UYUM TALEBİ

Sekiz eyalette açılan davalarda, OpenAI'nin eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarına uymasının sağlanması ve başsavcıların tehlikeli ve hukuka aykırı olarak nitelendirdiği uygulamaların durdurulması talep ediliyor.

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı 9

Davalar, yapay zeka sistemlerinin çocuklar tarafından kullanımında güvenlik önlemlerinin yeterliliğini ve şirketlerin kullanıcıları olası riskler konusunda bilgilendirme sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.

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