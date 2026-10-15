ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT sohbet robotu aracılığıyla çocukları tehlikeye attığı ve ebeveynleri güvenlik konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açtı.

Iowa, Kansas, Nebraska ve Batı Virginia eyaletleri, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında dava açtıklarını duyururken Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana eyaletleri de kendi mahkemelerinde ayrı davalar açtı.

"OPENAI ÇOCUKLARA ZARAR VERİYOR" Iowa Başsavcısı Brenna Bird, ofisi tarafından paylaşılan açıklamada, "OpenAI çocuklara zarar veriyor ve Iowa halkına yalan söylüyor." ifadelerini kullandı. Bird, ChatGPT'nin güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen tehlikeli tıbbi tavsiyeler verdiğini, insanları başkalarına zarar vermeye teşvik ettiğini ve intihar konusunda yönlendirmelerde bulunduğunu öne sürdü. Bird, sohbet robotunun bütün bunları yaparken kullanıcıların sahte bir arkadaş gibi algıladığı bir kimliğe büründüğünü savundu.

Davanın amacının çocukları korumak ve OpenAI'yi eyalet yasaları kapsamında sorumlu tutmak olduğunu belirten Bird, şirketin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ" Batı Virginia Başsavcısı JB McCuskey de şirketin çocukları tehlikeye attığını, ebeveynleri yanılttığını ve eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü. McCuskey, "Çocukları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.