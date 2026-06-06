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Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Evinde 40 milyon dolar değerinde altın külçeleri, 2 milyon dolar nakit para ve onlarca lüks saat bulunan eski üst düzey CIA yetkilisi David J. Rush'ın, hayali bir casusluk programı kurarak milyonlarca doları kendi kontrolüne aktardığı ortaya çıktı.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 1

Amerika Birleşik Devletleri, son yılların en çarpıcı istihbarat skandallarından biriyle sarsılıyor.

Washington Post'un soruşturmaya aşina kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) en hassas birimlerinden birinde görev yapan eski üst düzey yetkili David J. Rush'ın, son derece gizli bir istihbarat programı görüntüsü altında sahte bir yapı kurduğu ve milyonlarca dolarlık kamu kaynağını bu sistem üzerinden yönlendirdiği iddia ediliyor.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 2

Geçen ay tutuklanan Rush hakkında şu ana kadar "kamu parasını çalmak" suçlaması yöneltilmiş durumda. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan ayrıntılar, olayın basit bir mali suçun çok ötesinde olabileceğini gösteriyor.

Washington'da şimdi herkes aynı soruyu soruyor:

Bir CIA yetkilisi, ülkenin en gizli sistemlerini kullanarak yıllarca kimse fark etmeden nasıl bu kadar büyük bir servet biriktirebildi? Yani ülkeyi nasıl soyabildi?

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 3

İDDİA: SAHTE BİR CASUSLUK PROGRAMI KURDU

Washington Post'un ulaştığı bilgilere göre Rush, istihbarat dünyasında "Özel Erişim Programı" (SAP) olarak bilinen son derece gizli bir yapı oluşturdu.

SAP'ler, ABD istihbarat sisteminin en korunaklı alanları arasında yer alıyor.

Bu programlara erişim yalnızca özel yetkiyle mümkün oluyor. Hatta en üst düzey güvenlik iznine sahip istihbarat personeli bile ayrıca yetkilendirilmeden bu programlara erişemiyor.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre Rush, tam da bu gizlilik perdesini kullanarak hayali bir istihbarat projesi oluşturdu.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 4

Daha da dikkat çekici olan ise, iki çalışma arkadaşını da bu programa dahil etmiş olması.

Kaynaklar, Rush'ın iki meslektaşını programa resmen kaydettirdiğini ve böylece onları farkında olmadan sistemin parçası haline getirdiğini öne sürüyor.

İddialara göre Rush, çalışma arkadaşlarından birini milyonlarca dolarlık kamu fonunu sahte bir devlet sözleşmesi üzerinden bu programa aktarmaya ikna etti.

Soruşturma kaynaklarından biri durumu tek cümleyle özetledi:

"Bir sözleşme uydurdu."

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 5

NÜKLEER SAVAŞ SENARYOSUNU KULLANDIĞI İDDİASI

Washington Post'un aktardığına göre Rush'ın kurduğu iddia edilen sahte programın konusu da son derece dikkat çekici.

Kaynaklardan biri, programın "hükümetin sürekliliği" operasyonlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Bu tür projeler, nükleer savaş, büyük doğal afetler veya ulusal felaketler durumunda ABD hükümetinin çalışmaya devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

İddialara göre Rush, bu hassas konuyu kullanarak hem sistemi ikna etti hem de bazı savunma sanayi şirketlerinin süreçlere dahil olmasını sağladı.

Soruşturma kaynakları, Rush'ın söz konusu program ve sahte sözleşmeler aracılığıyla bir savunma yüklenicisini büyük miktarlarda altın satın almaya yönlendirdiğini belirtiyor.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 6

FBI EVE GİRDİ, ORTAYA ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise FBI baskını.

18 Mayıs'ta Rush'ın evine operasyon düzenleyen FBI ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.

Mahkeme belgelerine göre evde 303 adet altın külçesi, yaklaşık 40 milyon dolar değerinde altın, 2 milyon dolar nakit para, 35 adet lüks saat ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bu bulgular, Rush'ın yıllardır nasıl bir mali ağ kurduğu sorularını da beraberinde getirdi.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 7

"USTA MANİPÜLATÖR"

Alexandria Federal Mahkemesi'nde görülen tutukluluk duruşmasında ABD Savcı Yardımcısı Gavin Tisdale'in sözleri dikkat çekti.

Savcı, Rush'ı "usta manipülatör" olarak tanımladı.

Mahkemede yapılan açıklamaya göre Rush'ın yalnızca mali işlemlerde değil, kişisel geçmişi konusunda da çevresindekileri yanılttığı öne sürülüyor.

Savcı Tisdale, Rush'ın çalışma arkadaşlarına özgeçmişi hakkında yalan söylediğini, komşularına ise Donanma pilotu olarak görev yaptığını anlattığını belirtti.

Tisdale ayrıca Rush'ın kuralları aşma konusunda hem istekli hem de yeterli kapasiteye sahip olduğunu savunarak tutuklu kalmasını talep etti.

Hakim William Fitzpatrick ise Rush'ın kaçabilecek "beceriye, imkâna ve motivasyona" sahip olduğu sonucuna vararak tutukluluğun devamına karar verdi.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 8

SAHTE DİPLOMA İDDİASI

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan bilgiler skandalın boyutunu daha da büyüttü.

Mahkeme dosyasına göre Rush, CIA'ya başvururken Clemson Üniversitesi'nden lisans ve Rensselaer Polytechnic Enstitüsü'nden yüksek lisans diplomasına sahip olduğunu beyan etti.

Ancak FBI tarafından yürütülen incelemelerde Rush'ın bu kurumlarda eğitim gördüğüne ilişkin herhangi bir kayıt bulunamadı.

Ayrıca Donanma pilotu olduğu yönündeki iddialarını destekleyen resmi bir belgeye de ulaşılamadı.

Daha da dikkat çekici olan ise Rush'ın, 2015 yılında Donanma'dan ayrılmış olmasına rağmen 77 bin dolarlık askeri izin ödemesini usulsüz şekilde aldığı yönündeki suçlama oldu.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 9

CIA'NIN EN GİZLİ PROGRAMLARINDA GÖREV ALDI

Washington Post'un haberindeki belki de en çarpıcı ayrıntı bu.

Kaynaklara göre Rush, yalnızca sahte bir program kurmakla suçlanmıyor. Aynı zamanda ABD hükümetinin en hassas istihbarat toplama projelerinden birinde görev yapıyordu.

Dört farklı kaynak, Rush'ın görev aldığı gerçek programın varlığından yalnızca çok sınırlı sayıda istihbarat yetkilisi ve Kongre üyesinin haberdar olduğunu söyledi. Programın ayrıntıları halen gizli tutuluyor.

Washington Post, ABD'li yetkililerin uyarısı üzerine söz konusu projeye ilişkin detayları yayımlamadığını belirtiyor. Bu durum, Rush'ın ABD istihbarat sisteminin en korunaklı katmanlarına erişim sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 10

"CIA'YA GİRMEK BUNDAN ÇOK DAHA ZORDUR"

Eski CIA görevlileri, ortaya çıkan tablo karşısında şaşkın.

Washington Post'a konuşan isimler, CIA işe alım süreçlerinde adayların kan testlerinden psikolojik değerlendirmelere, yalan makinesi testlerinden akademik kayıt incelemelerine kadar son derece detaylı süreçlerden geçtiğini anlattı.

Eski CIA operasyon görevlisi Marc Polymeropoulos'un sözleri ise dikkat çekti:

"Arkadaşlarınızla konuşurlar. Akrabalarınızla konuşurlar. Profesörlerinizle konuşurlar. Her şeyi incelerler."

Ardından şu ifadeyi kullandı:

"Böyle bir süreci geçebilmiş olması gerçekten şoke edici."

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 11

KONGRE VE PENTAGON DEVREDE

Dosya artık yalnızca adli bir soruşturma olmaktan çıkmış durumda.

Trump yönetimi yetkililerinin Temsilciler Meclisi ve Senato istihbarat komitelerine kapsamlı bilgilendirme yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan Rush'ın ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg ile bağlantısının da incelendiği ifade ediliyor.

Pentagon ise iki isim arasında yakın profesyonel ilişki bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş! 12

WASHINGTON'DA YANIT BEKLEYEN ASIL SORU

Şu ana kadar Rush'ın herhangi bir yabancı devlet adına çalıştığına veya casusluk yaptığına dair kanıt bulunmuş değil.

Ancak soruşturma derinleştikçe başka bir soru öne çıkıyor:

ABD'nin en gizli istihbarat mekanizmalarına erişimi olan bir kişi, sahte bir program kurup milyonlarca doları yönlendirebildiyse, bunu yıllarca kimse nasıl fark etmedi?

Washington Post'un ortaya çıkardığı dosya artık yalnızca bir yolsuzluk soruşturması olarak görülmüyor. ABD'de birçok uzman, bunun CIA tarihindeki en büyük denetim ve güvenlik krizlerinden birine dönüşebileceğini düşünüyor.

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