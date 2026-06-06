Yüzlerce kilo altın, milyarlarca dolar... CIA yetkilisi David J. Rush ABD'yi böyle soymuş!

Evinde 40 milyon dolar değerinde altın külçeleri, 2 milyon dolar nakit para ve onlarca lüks saat bulunan eski üst düzey CIA yetkilisi David J. Rush'ın, hayali bir casusluk programı kurarak milyonlarca doları kendi kontrolüne aktardığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, son yılların en çarpıcı istihbarat skandallarından biriyle sarsılıyor. Washington Post'un soruşturmaya aşina kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) en hassas birimlerinden birinde görev yapan eski üst düzey yetkili David J. Rush'ın, son derece gizli bir istihbarat programı görüntüsü altında sahte bir yapı kurduğu ve milyonlarca dolarlık kamu kaynağını bu sistem üzerinden yönlendirdiği iddia ediliyor.

Geçen ay tutuklanan Rush hakkında şu ana kadar "kamu parasını çalmak" suçlaması yöneltilmiş durumda. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan ayrıntılar, olayın basit bir mali suçun çok ötesinde olabileceğini gösteriyor. Washington'da şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Bir CIA yetkilisi, ülkenin en gizli sistemlerini kullanarak yıllarca kimse fark etmeden nasıl bu kadar büyük bir servet biriktirebildi? Yani ülkeyi nasıl soyabildi?

İDDİA: SAHTE BİR CASUSLUK PROGRAMI KURDU Washington Post'un ulaştığı bilgilere göre Rush, istihbarat dünyasında "Özel Erişim Programı" (SAP) olarak bilinen son derece gizli bir yapı oluşturdu. SAP'ler, ABD istihbarat sisteminin en korunaklı alanları arasında yer alıyor. Bu programlara erişim yalnızca özel yetkiyle mümkün oluyor. Hatta en üst düzey güvenlik iznine sahip istihbarat personeli bile ayrıca yetkilendirilmeden bu programlara erişemiyor. Soruşturmaya yakın kaynaklara göre Rush, tam da bu gizlilik perdesini kullanarak hayali bir istihbarat projesi oluşturdu.

Daha da dikkat çekici olan ise, iki çalışma arkadaşını da bu programa dahil etmiş olması. Kaynaklar, Rush'ın iki meslektaşını programa resmen kaydettirdiğini ve böylece onları farkında olmadan sistemin parçası haline getirdiğini öne sürüyor. İddialara göre Rush, çalışma arkadaşlarından birini milyonlarca dolarlık kamu fonunu sahte bir devlet sözleşmesi üzerinden bu programa aktarmaya ikna etti. Soruşturma kaynaklarından biri durumu tek cümleyle özetledi: "Bir sözleşme uydurdu."