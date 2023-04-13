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Yunanistan'ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Atina-Ankara eksenindeki olumlu gelişmelere rağmen Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da NATO tatbikatına dahil etme girişiminde bulundu. Türkiye Yunanistan'ın planını reddederken, NATO vazgeçti.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:51
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Yunanistan’ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmareş depremlerinin ardından olumlu seyreden Türk-Yunan ilişkileri, eski günlerine geri döndü. Yunanistan'ın "Ramstein Guard" hava tatbikatına Ege'deki Taşoz ve Boz baba adalarının dahil edilmesi krize neden oldu. Türkiye anında harekete geçti.

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Yunanistan’ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

Türkiye bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Yunanistan'ın da dahil olduğu "Ramstein Guard" tatbikatına Lozan Anlaşması gereği gayriaskeri statüdeki adaların dahil edilmesine karşı çıktı.

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Yunanistan’ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

CNN Yunanistan'da yer alan haberde, NATO Karargahı bünyesindeki Türk Kurmay Başkanlığı 'Güney adalarının askerden arındırılmış statüsünün ihlal edildiği gerekçesi ile bu bölgelerin tatbikatta yer almamasını talep etti.

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Yunanistan’ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

NATO bu itirazı kabul etti. Müttefik Hava Komutanlığı AIRCOM, "Ramstein Guard" tatbikatını iptal etme kararı aldı.

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Yunanistan’ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

Haberde, Yunan kurmayların, Ege adalarının Türkiye'den tehdit gördüğü gerekçesi ile duruma tepki gösterdiği ifade edildi.