Yunanistan'ın NATO planı tutmadı! Türkiye reddetti NATO vazgeçti | Taşoz ve Bozbaba adalarını...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Atina-Ankara eksenindeki olumlu gelişmelere rağmen Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da NATO tatbikatına dahil etme girişiminde bulundu. Türkiye Yunanistan'ın planını reddederken, NATO vazgeçti.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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