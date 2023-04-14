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Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen günlerde galaksiler arası uzayda çok hızlı şekilde hareket eden "görünmez bir canavar" diye nitelediği yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu. Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi. 2019 yılında görüntülenen ilk kara delik olan Messier 87'nin oldukça net bir fotoğrafı yakalandı. Bilim dünyasında çığır açan bu gelişme ile ilgili konuşan uzmanlar, bu keşif sayesinde kara deliklerin niçin başka maddeleri içine çektiğini anlayabileceklerine dair umutları olduğunu dile getirdi. İşte süper kütleli devasa kara delik...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:07
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Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

Dünya'dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaktaki Messier 87 Galaksisi'nin kablinde buluna M87 kara deliği uzun zamanır bilim dünyası tarafından inceleniyor.

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Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

Ve insanlık yaptığı çalışmalarla bir ilke imza attı: İlk defa süper kütleli kara deliğin tam çözünürlüklü bir fotoğraı yayımlandı.

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Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

İngiliz medyası kara deliğe 'turuncu çörek' ismini veridi. Görüntülerde, halkanın inanılandan çok daha küçük olduğu ortaya çıktı.

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Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

Yapay zeka ile elde edilen görüntülerde, çözünürlük sıkıntısı nedeniyle birkaç boşluk var.

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Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

Uzmanlar M87'nin kara deliklerin davranışlarını anlama konusunda çok önemli olduğunu ifade ediyor. Böylelikle kara deliklerin diğer maddeleri 'nasıl yediğine dair' insanlığın fikri olabileceğine inanıyorlar.