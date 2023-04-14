Kara delikte büyük keşif! İlk kez görüntülendi | Bilim dünyası şaşkın

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen günlerde galaksiler arası uzayda çok hızlı şekilde hareket eden "görünmez bir canavar" diye nitelediği yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu. Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi. 2019 yılında görüntülenen ilk kara delik olan Messier 87'nin oldukça net bir fotoğrafı yakalandı. Bilim dünyasında çığır açan bu gelişme ile ilgili konuşan uzmanlar, bu keşif sayesinde kara deliklerin niçin başka maddeleri içine çektiğini anlayabileceklerine dair umutları olduğunu dile getirdi. İşte süper kütleli devasa kara delik...