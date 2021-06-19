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Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltmak için ileri düzeyde önemli görüşmeler gerçekleştirerek "sakin bir yaz" geçmesi için önemli adımlar atılacağının sinyali verilmişti. Yunan tarafı bir yandan sözde gerginlik istemediğini iddia etsese de, gerçek çok başka. Yunanistan Dışişleri Bakanı "Türklerin saldırganlığını onlara karşı bir silah olarak kullandık" cümlesini kurdu, Genelkurmay Başkanı ise Bozbaba Adası'nın üstünden F-16'larla geçti. İşte Yunanistan'ın yeni tahrik oyunu...

Giriş Tarihi: 19.06.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 12:43
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Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar
Türkiye ve Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi sona erdiren 'sakin yaz' açıklamalarının ardından, Atina'dan hem diplomatik hem de F-16'lı provokasyon hamleleri geldi.
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Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, online olarak organize edilen bir etkinlikte "Türk-Yunan ilişkilerinde gelinen noktanın hayli mutluluk verici olduğunu söylemeliyim" deyip ekledi: "Türklerin saldırganlığını onlara karşı bir silah olarak kullandık."
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Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar
Yunanistan ordusu ise Girit Adası'nın güneyinde gerçek mermilerin kullanıldığı deniz tatbikatına girişti, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros medyaya göre hayli sembolik bir uçuş gerçekleştirdi.
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Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hava kuvvetleri komutanlarından Themistoklis Bourolias'la birlikte iki F-16'ya binip Ege Denizi'nin üzerinde kuzeyden güneye uçtu.
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Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar
Yunan generallerin rotasında, 1992'de Türk jetleriyle girdiği it dalaşında uçağı düşüp ölen pilot Nikolaos Sialmas'ın anıtının bulunduğu Bozbaba (Agios Efstratios) Adası da vardı.