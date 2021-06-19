Yunanistan'dan yeni tahrik oyunu! Ateşle oynuyorlar

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltmak için ileri düzeyde önemli görüşmeler gerçekleştirerek "sakin bir yaz" geçmesi için önemli adımlar atılacağının sinyali verilmişti. Yunan tarafı bir yandan sözde gerginlik istemediğini iddia etsese de, gerçek çok başka. Yunanistan Dışişleri Bakanı "Türklerin saldırganlığını onlara karşı bir silah olarak kullandık" cümlesini kurdu, Genelkurmay Başkanı ise Bozbaba Adası'nın üstünden F-16'larla geçti. İşte Yunanistan'ın yeni tahrik oyunu...

Giriş Tarihi: 19.06.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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