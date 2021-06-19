Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi

Küresel ısınmasının etkisini araştıran bir grup bilim insanı, ürküten sonucu açıkladı. Rapora göre; çok şiddetli vuran sıcak hava dalgası korkunç bir felaketler zincirini tetiklemiş olabilir. Uzmanlar susuzluk ve kuraklık uyarısı yaparken, bir başka son dakika haberi de milyonlarca kişiyi etkileyecek bir tropikal fırtınanın gelmekte olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 14:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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