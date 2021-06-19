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Haberler Galeri Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi

Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi

Küresel ısınmasının etkisini araştıran bir grup bilim insanı, ürküten sonucu açıkladı. Rapora göre; çok şiddetli vuran sıcak hava dalgası korkunç bir felaketler zincirini tetiklemiş olabilir. Uzmanlar susuzluk ve kuraklık uyarısı yaparken, bir başka son dakika haberi de milyonlarca kişiyi etkileyecek bir tropikal fırtınanın gelmekte olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 14:08
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Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi
ABD'yi saran sıcak hava dalgası, aynı anda yüzlerce sıcaklık rekoru kırıyor ve tarihi kuraklığı daha da kötüleştiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi
Salt Lake City rekor kıran (42 derece) sıcaklıklara ulaşırken, Teksas ve Kaliforniya'da elektrik şebekesi operatörleri elektrik kesintilerini önlemek için sakinlerden enerji tasarrufu yapmalarını istedi.
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Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi
Ve tüm bunlar, daha yazın en sıcak kısmına henüz ulaşılmamışken yaşanıyor.
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Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi
İnanılmaz sıcaklarla yüzleşen 40 milyon Amerikalı arasında kuraklık ve iklim üzerine çalışan bilim insanları da var ve tüm dünyada etkisini göstermesi beklenen bu kriz hakkında önceden uyarılarda bulunmuşlardı.
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Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı! 1200 yıldır böylesi görülmedi

'ARTIK ENDİŞELENİYORUM'
Kaliforniya Üniversitesi'nden dünya sistemleri bilimi uzmanı Doçent Kathleen Johnson şunları söyledi: "Bu yaz için endişeleniyorum - bu, orman yangını ve kötüleşen kuraklıklar hiç hayra alamet değil.