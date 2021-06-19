Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı

DELTA PANİĞİ!

Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. COVID-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor.