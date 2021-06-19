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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı

Son dakika haberi... Dünya koronavirüsle mücadelede aşıların etkisiyle yavaşta olsa azalan vaka ve ölüm sayılarının müjdesini yaşarken, Hindistan'dan gelen bir haber herkesi şoke etti. Ortaya çıkan Delta varyantı, dünyayı yeniden sarstı. İngiltere'de de görülmeye başlayan delta varyantı, diğer varyantlara göre bazı farklılıklar gösteriyor.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 11:28
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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı
Türkiye’de uygulanan toplam doz sayısı 40 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Koca ise 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını açıkladı. İstanbul’da aşı olanların sayısı 7 milyonu geçti. İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, kentte 9.5 milyon kişinin aşılanması gerektiğini belirterek, ‘Bunu temmuzun ilk haftasında bitirmiş oluruz’ dedi
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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı
Türkiye aşılamayla toplumsal bağışıklık hedefine hızla ilerliyor. Günlük aşılamada hedeflenen 1.5 milyon doz aşı rekoru 17 Haziran’da kırıldı. Perşembe günü 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı uygulandı. Toplam yapılan aşı sayısı 40 milyon dozu aşarak 40 milyon 17 bin 700’ü geçti.
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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25.7 milyonun üstünde. İkinci doz aşı uygulananların sayısı ise 14.2 milyonu geçti. Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak.

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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı
Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı” dedi. Türkiye’de toplam doz sayısının 40 milyonu geçtiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Koca şunları dedi: “40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9’uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.”
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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı

DELTA PANİĞİ!
Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. COVID-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor.