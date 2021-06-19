19 Haziran 2021, Cumartesi
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Salgında beklenmedik gelişme! Hindistan'da başladı İngiltere'ye sıçradı
Son dakika haberi... Dünya koronavirüsle mücadelede aşıların etkisiyle yavaşta olsa azalan vaka ve ölüm sayılarının müjdesini yaşarken, Hindistan'dan gelen bir haber herkesi şoke etti. Ortaya çıkan Delta varyantı, dünyayı yeniden sarstı. İngiltere'de de görülmeye başlayan delta varyantı, diğer varyantlara göre bazı farklılıklar gösteriyor.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 11:28
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