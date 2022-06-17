Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını hiçe sayarak tacizlerin devam eden Yunanistan, Batı ülkelerini arkalarına alarak provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin sınırlarını ihlal ederek tacizde bulunan Yunanistan, Türkiye'nin usulsüzlük yaptığını iddia etti. Bununla da yetinmeyen Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin 'kışkırtıcı' hamleleri olduğu iddia edip, Ankara'nın sözde el kitabını çıkardı.