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Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını hiçe sayarak tacizlerin devam eden Yunanistan, Batı ülkelerini arkalarına alarak provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin sınırlarını ihlal ederek tacizde bulunan Yunanistan, Türkiye'nin usulsüzlük yaptığını iddia etti. Bununla da yetinmeyen Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin 'kışkırtıcı' hamleleri olduğu iddia edip, Ankara'nın sözde el kitabını çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:37
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Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar
Yunanistan’dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye’nin sözde el kitabını yayımladılar

Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor. Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usulsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar
Yunanistan’dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye’nin sözde el kitabını yayımladılar

Öte yandan Yunan basınında provokasyon dolu hamlelere bir yenisi eklendi. Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'nin 'kışkırtıcı' hamleleri olduğu iddia edip, Ankara'nın sözde el kitabını çıkardı.

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Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar
Yunanistan’dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye’nin sözde el kitabını yayımladılar

1. ADIM

Gazete, Yunanistan'ın kesinlikle tartışmayacağı ve taviz vermeyeceği konuları Türkiye'nin gündeme getirdiğini iddia ediyor. Anlaşmaya aykırı olmasına rağmen adalara asker çıkarıldığını açık açık söyleyen gazete, Türkiye'nin bu duruma karşı çıkacağını, ancak kendilerinin böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

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Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar
Yunanistan’dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye’nin sözde el kitabını yayımladılar

2. ADIM

Türkiye'nin tartışmaları tırmandırdığını iddia eden gazete, Ankara'nın bunun yanı sıra Yunanistan'ı 'tavizsiz' olmakla suçladığını dile getirdi.

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Yunanistan'dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye'nin sözde el kitabını yayımladılar
Yunanistan’dan yeni provokasyon hamlesi! Türkiye’nin sözde el kitabını yayımladılar

3. ADIM

Gazete, Türkiye'nin Yunan hava sahasını bilinçli olarak ihlal ettiğini iddia ediyor.