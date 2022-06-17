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Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Pakistan'ın Jacobabad kentinde iklim değişikliği sebebiyle aşırı sıcaklarla mücadele eden insanlar termometrelerin 51 dereceyi göstermesiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Jacobabad, insan vücudunun kaldırabileceğinden daha sıcak olan ısı ve nem eşiklerini geçen dünyadaki iki şehirden biri arasında yer aldı.Kentin yoksul insanları, sıcak çarpması, su krizi ve günde 18 saat süren elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Çoğu, evlerini bir fanla soğutmak ve güneş paneli satın almak için para biriktiriyor.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:18
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Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Pakistan'ın merkezinde yer alan Jacobabad kenti, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle ısınan Dünya'nın sıfır noktası konumunda bulunuyor. Bunun yanında, insan vücudunun kaldırabileceğinden daha sıcak olan ısı ve nem eşiklerini geçen dünyadaki iki şehirden biri arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Jacobabad'da termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği kentin yoksul insanları, sıcak çarpması, su krizi ve günde 18 saat süren elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Çoğu, evlerini bir fanla soğutmak ve güneş paneli satın almak için para biriktiriyor.

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Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Bununla birlikte Jacobabad'ın yöneticileri aşırı sıcaklıklar için plan yapmıyor. Ayrıca kentteki özel bir su istasyonu, gölgede oturan ve sıraları için kavga eden satıcıları izleyen bir iş insanı tarafından yönetiliyor.

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Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

YEREL YÖNETİM SU KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Şehir yönetimi, temel bir ihtiyacı karşıladıkları için özel su satıcılarına ve su istasyonu sahiplerine göz yumuyor, ancak teknik olarak bir su krizini fırsata çeviriyorlar Pakistan, dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken üçüncü ülkesi ve Jacobabad'da durum çok daha vahim.

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Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Adını vermek istemeyen su istasyonu yöneticisi, şehrin şebeke suyunun güvenilmez ve kirli olduğunu, bu yüzden insanların ondan su satın aldığını iddia ederken, "Burada yaşamak oldukça zor. Ayda 2 bin dolar kazanıyorum. Bu beni Pakistan'daki yoksulluk sınırının hemen üzerinde tutacak kar etmem anlamına geliyor" dedi.