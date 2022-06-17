Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Pakistan'ın Jacobabad kentinde iklim değişikliği sebebiyle aşırı sıcaklarla mücadele eden insanlar termometrelerin 51 dereceyi göstermesiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Jacobabad, insan vücudunun kaldırabileceğinden daha sıcak olan ısı ve nem eşiklerini geçen dünyadaki iki şehirden biri arasında yer aldı.Kentin yoksul insanları, sıcak çarpması, su krizi ve günde 18 saat süren elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Çoğu, evlerini bir fanla soğutmak ve güneş paneli satın almak için para biriktiriyor.