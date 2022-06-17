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Vücudu her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşamını sürdüren 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik adlı bir genç, senede 100 bin kişiden yalnızca birinde rastlanan çok nadir hastalıkla mücadele ediyor. Eksfolyatif dermatit olarak adlandırılan hastalığı sebebiyle Malik'in haftalık olarak vücudunda ölümcül iltihaplar çıkıyor. Hintli genç hastalığı sebebiyle yaşadığı bölgede "yılan adam" olarak adlandırılıyor. Dünyada çoğu insan tarafından ismi bilinmeyen öyle hastalıklar var ki görenler hayrete düşüyor. Bu hastalıklar doğuştan gelen ya da bir kaza ile oluşan hastalıklar olarak tahmin edilse bile gerçekle öyle değil. İşte şaşırtan o hastalıklar...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 12:01
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Vücuda her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik doğduğunda çoğu kişinin bilmediği eksfolyatif dermatit hastalığıyla savaşıyor.

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Vücuda her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

Hastalığının doğumundan yalnızca birkaç gün sonra başladığını belirten Malik, haftalık olarak derisinin döküldüğünü yerini ise kaşıntılı kırmızı pullara ve lekelere bıraktığını anlattı. Bu durum da vücut ısısını düzenleyen problemlere, metabolik hızın artmasına ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden oluyor.

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Vücuda her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

TEDAVİSİNE BAŞLAYAMADI…

Doğumundan birkaç gün sonra ailesinin vücudundaki kırmızı lekeler nedeniyle kendisini hastaneye götürdüğünü anlatan Malik, doktorların hastalığını bilmediğini ve ailesine onu daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Ancak aile fahiş hastane faturasını karşılayamadığı için Malik'in tedavisine başlanılmadı.

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Vücuda her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

"ÇOCUKLAR BENDEN KORKUYOR"

Mücadelesinin sadece hastalığıyla olmadığını ifade eden Malik, büyürken büyük bir öğrenme tutkusu bulunduğunu söyledi. Okulda yaşıtlarının dış görünüşü nedeniyle kendisini dışladığını belirten Malik, "Çocuklar benden korkuyor. Özellikle ilkokul yaşlarımda yaşıtlarım beni gördüklerinde kaçıyordu. Bu yüzden okul yönetimi benimle ilgi karar verdi ve okuldan atıldım" dedi.

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Vücuda her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

Hastalığının az kişi tarafından bildiğini ve bu konuya dair farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Malik, günlük hayatını ve sağlık durumunu anlattığı bir Instagram hesabını açtı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Malik, kendisiyle aynı durumda olan insanlarla özel olarak konuştuğunu ifade etti.