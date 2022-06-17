Vücudu her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kapatamıyor: Çocuklar benden korkuyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşamını sürdüren 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik adlı bir genç, senede 100 bin kişiden yalnızca birinde rastlanan çok nadir hastalıkla mücadele ediyor. Eksfolyatif dermatit olarak adlandırılan hastalığı sebebiyle Malik'in haftalık olarak vücudunda ölümcül iltihaplar çıkıyor. Hintli genç hastalığı sebebiyle yaşadığı bölgede "yılan adam" olarak adlandırılıyor. Dünyada çoğu insan tarafından ismi bilinmeyen öyle hastalıklar var ki görenler hayrete düşüyor. Bu hastalıklar doğuştan gelen ya da bir kaza ile oluşan hastalıklar olarak tahmin edilse bile gerçekle öyle değil. İşte şaşırtan o hastalıklar...