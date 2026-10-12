ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Hood Askeri Üssü'nde 2009 yılında 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker ve ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın idamıyla ilgili açıklamalar, Avrupa Birliğinin (AB) de gündemine girdi.

AB'DEN DİJİTAL PLATFORMLARA YASAL YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI

Regnier, ABD'deki çevrim içi platformların olası canlı yayınlarıyla ilgili doğrudan yorum yapmayacaklarını belirtti. Ancak Avrupa'da faaliyet gösteren dijital platformların kendi kullanım koşullarını titizlikle uygulamak ve yürürlükteki ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Bu yükümlülüklerin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bulunduğunu hatırlatan Regnier, düzenlemenin yalnızca çevrim içi platformlara uygulandığını ve coğrafi kapsamının Avrupa ile sınırlı olduğunu ifade etti.