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Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halka açık yapılacağı açıklandı. İnfazın canlı yayınlanması ihtimali tartışmaları da beraberinde getirirken, Avrupa Birliği (AB), dijital platformları yasal yükümlülükleri konusunda uyardı.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 1

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Hood Askeri Üssü'nde 2009 yılında 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker ve ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın idamıyla ilgili açıklamalar, Avrupa Birliğinin (AB) de gündemine girdi.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 2

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in infazın halka açık yapılabileceğini duyurmasının ardından görüntülerin çevrim içi platformlarda canlı yayınlanması ihtimali tartışılmaya başlandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtladı.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 3

AB'DEN DİJİTAL PLATFORMLARA YASAL YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI

Regnier, ABD'deki çevrim içi platformların olası canlı yayınlarıyla ilgili doğrudan yorum yapmayacaklarını belirtti. Ancak Avrupa'da faaliyet gösteren dijital platformların kendi kullanım koşullarını titizlikle uygulamak ve yürürlükteki ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Bu yükümlülüklerin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bulunduğunu hatırlatan Regnier, düzenlemenin yalnızca çevrim içi platformlara uygulandığını ve coğrafi kapsamının Avrupa ile sınırlı olduğunu ifade etti.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 4

KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA YAPTIRIM UYGULANABİLİR

AB Komisyonu Sözcüsü, platformların kendi hüküm ve koşullarını gerektiği gibi uygulamaması durumunda AB'nin DSA kapsamında denetim ve yaptırım yetkilerini kullanabileceğini bildirdi.

Regnier, şirketlerin Avrupa'daki yükümlülüklerine uymasını sağlamak için gerekli mekanizmaların işletilebileceğini belirtti.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 5

ABD SAVUNMA BAKANI: "KAMUOYUNA AÇIK OLACAK"

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi.

Hegseth, 2009 yılında Fort Hood Üssü'nde 13 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan hüküm giyen Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini halkın izleyebileceğini söyledi.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 6

ABD Savunma Bakanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor."

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 7

ABD'DE SON HALKA AÇIK İDAM 1936'DA GERÇEKLEŞTİ

ABD'de son halka açık idam, 1936 yılında Kentucky eyaletinde gerçekleştirildi.

Beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan Rainey Bethea, halkın önünde asılarak idam edildi.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek 8

13 KİŞİ ÖLMÜŞ, 32 KİŞİ YARALANMIŞTI

ABD'nin eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan, Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood Askeri Üssü'nde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın 3 Aralık'ta idam edilmesi bekleniyor.

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