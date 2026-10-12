Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek
ABD'de 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halka açık yapılacağı açıklandı. İnfazın canlı yayınlanması ihtimali tartışmaları da beraberinde getirirken, Avrupa Birliği (AB), dijital platformları yasal yükümlülükleri konusunda uyardı.
ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Hood Askeri Üssü'nde 2009 yılında 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker ve ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın idamıyla ilgili açıklamalar, Avrupa Birliğinin (AB) de gündemine girdi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in infazın halka açık yapılabileceğini duyurmasının ardından görüntülerin çevrim içi platformlarda canlı yayınlanması ihtimali tartışılmaya başlandı.
AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtladı.
AB'DEN DİJİTAL PLATFORMLARA YASAL YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI
Regnier, ABD'deki çevrim içi platformların olası canlı yayınlarıyla ilgili doğrudan yorum yapmayacaklarını belirtti. Ancak Avrupa'da faaliyet gösteren dijital platformların kendi kullanım koşullarını titizlikle uygulamak ve yürürlükteki ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına uymak zorunda olduğunu vurguladı.
Bu yükümlülüklerin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bulunduğunu hatırlatan Regnier, düzenlemenin yalnızca çevrim içi platformlara uygulandığını ve coğrafi kapsamının Avrupa ile sınırlı olduğunu ifade etti.
KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA YAPTIRIM UYGULANABİLİR
AB Komisyonu Sözcüsü, platformların kendi hüküm ve koşullarını gerektiği gibi uygulamaması durumunda AB'nin DSA kapsamında denetim ve yaptırım yetkilerini kullanabileceğini bildirdi.
Regnier, şirketlerin Avrupa'daki yükümlülüklerine uymasını sağlamak için gerekli mekanizmaların işletilebileceğini belirtti.
ABD SAVUNMA BAKANI: "KAMUOYUNA AÇIK OLACAK"
Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi.
Hegseth, 2009 yılında Fort Hood Üssü'nde 13 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan hüküm giyen Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini halkın izleyebileceğini söyledi.