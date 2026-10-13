Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırının dehşet anları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde füzenin terminalde patlamasıyla yolcuların panik içinde kaçıştığı, tavandan kopan parçaların insanların üzerine düştüğü görüldü. Saldırılar nedeniyle havalimanındaki operasyonların durdurulması kararı uzatılırken, Reuters'ın aktardığı bilgiler Suudi Arabistan'ın saldırılar öncesinde halka yönelik uyarıları neden durdurduğu sorusunu gündeme taşıdı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husilerin saldırısında yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Üç ayrı güvenlik kamerası kaydının birleştirilmesiyle oluşturulan görüntülerde, terminale füze isabet etmesinin ardından büyük bir patlama meydana geldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle tavandan parçalar koparak yolcuların üzerine düştü.
Güvenlik kapılarından geçenler, kuyrukta bekleyenler ve bekleme alanında oturan yolcular, patlamanın ardından panik içinde kaçışmaya başladı. Görüntüler, saldırının sivil yolcuların bulunduğu terminalde yarattığı korku ve kargaşayı gözler önüne serdi.
SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTTI
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), saldırının ardından yaptığı açıklamada, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırılar son günlerde yoğunlaştı. Ülkedeki beş havalimanına bir hafta içinde düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
Reuters'ın 13 Ekim 2026 tarihli haberinde ise Riyad'daki havalimanı saldırılarının da aralarında bulunduğu dört saldırıda en az 18 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Reuters'ın haberindeki toplam can kaybı ve yaralı sayıları, birden fazla saldırıyı kapsıyor.
HAVALİMANINDA OPERASYONLARIN DURDURULMASI KARARI UZATILDI
Saldırıların ardından Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların durdurulması kararının uzatıldığını duyurdu.
GACA açıklamasında, kararın havalimanındaki tesislerin güvenliğini ve operasyonel hazırlık durumunu değerlendirmek amacıyla alındığı belirtildi. Gerekli kontrollerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Kral Halid Uluslararası Havalimanı, son saldırılarda en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılar nedeniyle tesisteki operasyonlar geçici olarak durduruldu.