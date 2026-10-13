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Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırının dehşet anları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde füzenin terminalde patlamasıyla yolcuların panik içinde kaçıştığı, tavandan kopan parçaların insanların üzerine düştüğü görüldü. Saldırılar nedeniyle havalimanındaki operasyonların durdurulması kararı uzatılırken, Reuters'ın aktardığı bilgiler Suudi Arabistan'ın saldırılar öncesinde halka yönelik uyarıları neden durdurduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husilerin saldırısında yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Üç ayrı güvenlik kamerası kaydının birleştirilmesiyle oluşturulan görüntülerde, terminale füze isabet etmesinin ardından büyük bir patlama meydana geldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle tavandan parçalar koparak yolcuların üzerine düştü.

HUSİLERİN VURDUĞU RİYAD HAVALİMANI'NDA SALDIRI ANI KAMERADA
Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 2

Güvenlik kapılarından geçenler, kuyrukta bekleyenler ve bekleme alanında oturan yolcular, patlamanın ardından panik içinde kaçışmaya başladı. Görüntüler, saldırının sivil yolcuların bulunduğu terminalde yarattığı korku ve kargaşayı gözler önüne serdi.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 3

SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTTI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), saldırının ardından yaptığı açıklamada, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 4

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırılar son günlerde yoğunlaştı. Ülkedeki beş havalimanına bir hafta içinde düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Reuters'ın 13 Ekim 2026 tarihli haberinde ise Riyad'daki havalimanı saldırılarının da aralarında bulunduğu dört saldırıda en az 18 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Reuters'ın haberindeki toplam can kaybı ve yaralı sayıları, birden fazla saldırıyı kapsıyor.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 5

HAVALİMANINDA OPERASYONLARIN DURDURULMASI KARARI UZATILDI

Saldırıların ardından Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların durdurulması kararının uzatıldığını duyurdu.

GACA açıklamasında, kararın havalimanındaki tesislerin güvenliğini ve operasyonel hazırlık durumunu değerlendirmek amacıyla alındığı belirtildi. Gerekli kontrollerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı, son saldırılarda en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılar nedeniyle tesisteki operasyonlar geçici olarak durduruldu.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 6

REUTERS: SALDIRILAR ÖNCESİNDE HALKA UYARI YAPILMADI

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, Riyad'daki ölümcül havalimanı saldırılarından günler önce yaklaşan askerî tehditlere ilişkin halka açık uyarılar yayımlamayı durdurdu. Suudi yönetimi, saldırılardan önce neden herhangi bir uyarı yapılmadığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 7

Reuters'a konuşan Batılı ve Arap yetkililer ile siyasi analistler, uyarıların yapılmamasının ülkenin saldırılara karşı savunma kapasitesi ve halkı koruma yeteneği hakkında soru işaretleri yarattığını belirtti.

Haberde, Suudi yönetiminin bir yandan Husilere karşı askerî operasyonlarını sürdürürken diğer yandan ülkede günlük hayatın normal seyrettiği izlenimini korumaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 8

ABD merkezli Suudi akademisyen Sultan Alamer, yönetimin hem askerî operasyon yürütmek hem de halka ve uluslararası aktörlere güven vermek istediğini söyledi.

Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre, Suudi makamları daha önce uyarıların kesilmesi konusunda soru yönelten müttefik bir Batılı ülkenin yetkililerine, bildirimlerin günlük hayatı aksattığı ve gece saatlerinde vatandaşların uykusunu böldüğü yönündeki şikâyetleri gerekçe gösterdi.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 9

BÜYÜKELÇİLİKLER PERSONELLERİNİ UYARDI, HALKA AÇIK BİLDİRİMLER GELMEDİ

Reuters'ın haberinde yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Suudi Arabistan'daki Batılı büyükelçiliklerin kendi personellerine füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin kurum içi uyarılar göndermesiydi.

Habere göre bu bildirimler, Batılı hükümetlerin istihbarat bilgileri ve Suudi makamlarından alınan veriler doğrultusunda hazırlandı. Büyükelçilikler, geçen haftaki bazı havalimanı saldırıları sırasında personellerini uyardı.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 10

Ancak Reuters'a konuşan kaynaklar, cumartesi günü düzenlenen ve haftanın en ölümcül saldırısı olarak nitelenen havalimanı saldırısından önce büyükelçiliklerin de kurum içi uyarı almadığını aktardı. Bunun nedeni belirlenemedi.

Eski ABD'nin Riyad Büyükelçisi Michael Ratney, saldırılara ilişkin uyarıların yapılmamasının, yönetimin önlemeye çalıştığı endişeyi daha da artırdığını söyledi.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 11

SUUDİ ARABİSTAN'DA HAVA SAVUNMASI TARTIŞMASI

Reuters'a konuşan Suudi analist Ali Shihabi, ülkenin geniş yüzölçümü nedeniyle tüm stratejik noktaları aynı anda korumanın zor olduğunu belirtti. Shihabi, havalimanları, petrol tesisleri ve boru hatlarının korunması için hava savunma kapasitesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Suudi Arabistan, saldırılara rağmen pazartesi günü Riyad'da uluslararası bir enerji konferansına ev sahipliği yaptı. Ancak Reuters'a göre bazı büyük petrol şirketlerinin yöneticileri saldırıların ardından etkinlik programından çekildi.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 12

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, konferansta ülkenin güvenliğine ve ekonomik hedeflerini sürdürme kararlılığına vurgu yaparken risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da kabul etti.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 13

HUSİLER NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALIYOR?

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yıllardır devam ediyor. Husiler, kendilerine yönelik saldırılara karşılık verdiklerini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 14

Yemen'deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasıyla yeni bir aşamaya girdi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısında yolcuların panik anları kameraya yansıdı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 15

Son saldırılar, Suudi Arabistan'ın kritik altyapısını koruma kapasitesini ve halkın olası yeni saldırılara karşı nasıl bilgilendirileceğini yeniden gündeme taşıdı.

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