REUTERS: SALDIRILAR ÖNCESİNDE HALKA UYARI YAPILMADI Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, Riyad'daki ölümcül havalimanı saldırılarından günler önce yaklaşan askerî tehditlere ilişkin halka açık uyarılar yayımlamayı durdurdu. Suudi yönetimi, saldırılardan önce neden herhangi bir uyarı yapılmadığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı.

Reuters'a konuşan Batılı ve Arap yetkililer ile siyasi analistler, uyarıların yapılmamasının ülkenin saldırılara karşı savunma kapasitesi ve halkı koruma yeteneği hakkında soru işaretleri yarattığını belirtti. Haberde, Suudi yönetiminin bir yandan Husilere karşı askerî operasyonlarını sürdürürken diğer yandan ülkede günlük hayatın normal seyrettiği izlenimini korumaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

ABD merkezli Suudi akademisyen Sultan Alamer, yönetimin hem askerî operasyon yürütmek hem de halka ve uluslararası aktörlere güven vermek istediğini söyledi. Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre, Suudi makamları daha önce uyarıların kesilmesi konusunda soru yönelten müttefik bir Batılı ülkenin yetkililerine, bildirimlerin günlük hayatı aksattığı ve gece saatlerinde vatandaşların uykusunu böldüğü yönündeki şikâyetleri gerekçe gösterdi.

BÜYÜKELÇİLİKLER PERSONELLERİNİ UYARDI, HALKA AÇIK BİLDİRİMLER GELMEDİ Reuters'ın haberinde yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Suudi Arabistan'daki Batılı büyükelçiliklerin kendi personellerine füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin kurum içi uyarılar göndermesiydi. Habere göre bu bildirimler, Batılı hükümetlerin istihbarat bilgileri ve Suudi makamlarından alınan veriler doğrultusunda hazırlandı. Büyükelçilikler, geçen haftaki bazı havalimanı saldırıları sırasında personellerini uyardı.