Yunanistan’da polis şiddeti protestosu! Atina sokakları savaş alanına döndü

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smyrni bölgesinde Pazar günü polisin bir vatandaşı darp etmesi üzerine, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup sokağa indi. Polis şiddeti karşıtı yapılan protestolarda eylemciler ile polis arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Yunanistan medyası, eylemcilerin bir polisi ağır yaraladığını duyurdu.