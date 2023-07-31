31 Temmuz 2023, Pazartesi
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma skandalının yankıları sürerken, ülke basınında çıkan haberlere göre yeni provokatif eylemlerin yapılacağı iddia edildi. İslam dünyasının yoğun tepkisiyle karşılaşan Danimarka hükümetinin Müslümanların kutsallarına yapılan saldırı karşısında nasıl refleks alacakları büyük merak konusu. Ayrıca basın tarafından olası yeni saldırılar hakkında dikkat çeken detaylara da verildi.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:54
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