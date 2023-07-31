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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma skandalının yankıları sürerken, ülke basınında çıkan haberlere göre yeni provokatif eylemlerin yapılacağı iddia edildi. İslam dünyasının yoğun tepkisiyle karşılaşan Danimarka hükümetinin Müslümanların kutsallarına yapılan saldırı karşısında nasıl refleks alacakları büyük merak konusu. Ayrıca basın tarafından olası yeni saldırılar hakkında dikkat çeken detaylara da verildi.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:54
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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar
Danimarka'da işler çığrından çıktı. Peş peşe Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eylemlerin yaşandığı ülkede hükümet harekete geçmeye çalışsa da ülke basınında 7 ayrı provokasyon yapılacağı ifade edildi.
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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar
Danimarka, ülkede son dönemde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarını, birçok ülkenin kınadığına ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 31 Temmuz'da bu konuyu ele almak üzere toplantı düzenleyeceğine dikkati çekerek, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağını bildirdi
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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar
Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka'ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.
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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka'yı kınadığı ve İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 31 Temmuz'da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu provokasyonlar, "birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler" olarak nitelendi.

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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu! 1 günde 7 ayrı kaos planlanıyor! İşte dikkat çeken detaylar

Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, "Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak." ifadesi yer aldı.