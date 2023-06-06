06 Haziran 2023, Salı
İsveç'in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye'den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve İsveç'in NATO üyeliği konusunu müzakere etmek üzere Türkiye'ye gelirken; Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. İsveç için kritik tarih 12 Haziran olarak ön plana çıkarken, Ankara imzalanan muhtıra maddeleri yerine getirilmeden İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemekte kararlı.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:16
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