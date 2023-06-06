06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsveç'in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye'den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

İsveç'in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye'den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve İsveç'in NATO üyeliği konusunu müzakere etmek üzere Türkiye'ye gelirken; Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. İsveç için kritik tarih 12 Haziran olarak ön plana çıkarken, Ankara imzalanan muhtıra maddeleri yerine getirilmeden İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemekte kararlı.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:16
  • 1
  • 9
İsveç’in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye’den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

Başkan Erdoğan ile önceki gün görüşen Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını belirterek İsveç'te 1 Ocak'ta değişen anayasa ve 1 Haziran'da devreye giren terörle mücadele yasasına işaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İsveç’in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye’den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

Türkiye İsveç'in üyeliği için Madrid'de imzalanan üçlü muhtıradaki maddelerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Anayasa değişikliği ve terörle mücadele yasası olumlu görülürken, uygulamada neler olacağının izlenmesi gerektiği hususuna vurgu yapılıyor.

  • 3
  • 9
İsveç’in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye’den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

UYGULAMAYI GÖRMEMİZ GEREK
İsveç'in muhtıra maddelerinde ilerleme kaydedip kaydetmediği hususu 12 Haziran'da Türkiye-İsveç NATO üçlü toplantısında masaya yatırılacak.

  • 4
  • 9
İsveç’in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye’den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

Ankara, bu toplantıya NATO'nun da katılmasının hangi maddelerin yerine getirilip getirilmediğinin net şekilde görülmesi konusunda önem taşıdığını kaydediyor. Öte yandan 1 Haziran'da terörle mücadele yasasının uygulamaya girdiği İsveç'te 4 Haziran'da terör sempatizanlarınca gösteri düzenlenmesine izin verildi.

  • 5
  • 9
İsveç’in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye’den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek üzere arayan liderlerden ABD Başkanı Joe Biden da görüşmede İsveç'in NATO üyeliği hususunu dile getirmişti.