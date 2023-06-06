İsveç'in NATO üyeliği için kritik tarih 12 Haziran! Türkiye'den net tavır: O maddeler uygulanmadan onay verilmeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve İsveç'in NATO üyeliği konusunu müzakere etmek üzere Türkiye'ye gelirken; Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. İsveç için kritik tarih 12 Haziran olarak ön plana çıkarken, Ankara imzalanan muhtıra maddeleri yerine getirilmeden İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemekte kararlı.