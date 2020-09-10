Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu!

Salgın kâbusu, zaten zor olan mültecilerin hayatını daha da zorlaştırdı. Son olarak, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda yaşayan yaklaşık 13 bin sığınmacı (mülteci ve göçmenler), dün sabaha karşı isyan etti.