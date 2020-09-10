Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu! Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda çıkan yangın nedeniyle binlerce mülteci, yollara döküldü. Dünyanın en kötü mülteci kampı olarak bilinen Moria Kampı, sakinlerine çok zor günler yaşattı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yunan sözcü, bir muhabirin hadsiz Türkiye sorusuna sert yanıt verdi. Giriş Tarihi: 10.09.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 09:55
Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu!
Salgın kâbusu, zaten zor olan mültecilerin hayatını daha da zorlaştırdı. Son olarak, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda yaşayan yaklaşık 13 bin sığınmacı (mülteci ve göçmenler), dün sabaha karşı isyan etti.
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Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu!
Kamptaki isyan, 35 koronavirüslü hasta ve temaslı kişilerin izolasyon için başka bir bölüme aktarılması çalışmaları sırasında patlak verdi.
Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu!
Yunan sağlık ve güvenlik görevlileri, salı gecesi COVID-19 testi pozitif çıkan 35 sığınmacıyı, aileleri ve temasa geçtikleri kişilerle birlikte kamp dışındaki bir depoda karantinaya alacağını duyurdu.
Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu!
Moria’yı terk etmeyi reddedenler ile diğerleri arasında kavga çıktı. Bazı gruplar, kamptaki çadır ve konteynırları ateşe verdi. Rüzgârın da etkisiyle, yangın bütün kampa hızla yayıldı.
Yunanistan'da hadsiz Türkiye sorusu!
Çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Moria’nın yüzde 90’ı kullanılmaz hale geldi. Dün akşam saatlerinde ikinci bir yangının daha yaşandığı kampta, sığınmacıların çok büyük bir bölümü barınaksız kaldı.