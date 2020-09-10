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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington Post gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmenin ses kayıtları ortaya çıktı. 18 telefon konuşması yapılan görüşmelerde milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiren bir konunun konuşulduğu doğrulandı. İşte ABD'yi sarsan o ses kayıtlarının perde arkası...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 11:19
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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor

Washington Post'un da yazdığı gibi, Trump 28 Ocak'ta Oval Ofis'te virüs hakkında bilgi almıştı. Woodward'ın yazdığına göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien onu uyardı ve 'Bu, başkanlığınızda karşılaşacağınız en büyük ulusal güvenlik tehdidi olacak' ifadelerini kullandı.

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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor
O'Brien'ın yardımcısı Matthew Pottinger, tehdidin dünya çapında 50 milyonu öldüren 1918 grip salgını ile büyük benzerlik taşığını konusunda Trump'ı uyardı.
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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor
Trump ise 30 Ocak tarihinde ulusa sesleniş konuşmasında şu fadeleri kullandı: 'Salgını çok iyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Şu anda bu ülkede çok az sorunumuz var: Beş. Ve bu insanların hepsi başarılı bir şekilde iyileşiyor.'
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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor
Washington Post'a göre Woodward, Aralık ve Temmuz arasında Trump ile 18 toplam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor
Trump, ABD'li gazeteci Woodward'ın "Rage" (Öfke) yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddialarına yanıt verdi.