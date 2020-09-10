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ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington Post gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmenin ses kayıtları ortaya çıktı. 18 telefon konuşması yapılan görüşmelerde milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiren bir konunun konuşulduğu doğrulandı. İşte ABD'yi sarsan o ses kayıtlarının perde arkası...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 11:19
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