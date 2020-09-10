ABD'yi karıştıran ses kayıtları! Milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiriyor

Washington Post'un da yazdığı gibi, Trump 28 Ocak'ta Oval Ofis'te virüs hakkında bilgi almıştı. Woodward'ın yazdığına göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien onu uyardı ve 'Bu, başkanlığınızda karşılaşacağınız en büyük ulusal güvenlik tehdidi olacak' ifadelerini kullandı.