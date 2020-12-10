Nadir bitki türünden inanılmaz kamuflaj! Bakın insanlara karşı kendini nasıl koruyor

KAMUFLE OLAN BİTKİNİN HAYATTA KALMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Kunming Botanik Enstitüsü ve İngiliz Exeter Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada araştırmacılar, farklı türdeki bitkilerin dağ ortamlarına ne kadar yakın olduğunu ve onları toplamanın ne kadar kolay ölçtüler. Hasatın boyutunu tahmin etmek için yerel halkla da görüşen uzmanlar, insanların kamufle edilmiş bitkileri keşfetmek için daha fazla zaman ayırdığı buldu. Bu durum, "Fritillaria delavayi"nin hızlı evrimini yeni renk formlarına yönlendirdiğini, çünkü daha iyi kamufle edilmiş bitkilerin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.