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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Nadir bitki türünden inanılmaz kamuflaj! Bakın insanlara karşı kendini nasıl koruyor Nadir bitki türünden inanılmaz kamuflaj! Bakın insanlara karşı kendini nasıl koruyor Çin'in Hengduan dağlarının kayalık yamaçlarında binlerce yıldır yetişen ve nadir görülen bir bitki türü olan Fritillaria delavayi, parlak sarı çiçekleriyle kendine hayran bırakıyor. Ancak bitkinin tek bir düşmanı var; geleneksel tıpta ilaç olarak kullanmak için hasat eden insanlar. Ticari hasat yoğunlaştıkça, Fritillaria delavayi, toplayıcılar tarafından kolayca görülemeyecek inanılmaz bir yöntem geliştirdi. İşte kamuflaj uzmanı çiçek... Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:50
Bilim insanları, Çin'in Yulong fikri Hengduan Dağlarında yer alan ve binlerce yıldır ilaç yapımı için kullanılan nadir bir bitki türünün insanlardan korunmak için evrimleştiğini açıkladı. Araştırmacılar, parlak sarı renkteki bitkinin üzerinde büyüdüğü kayaların rengiyle eşleşerek kamufle olduğunu keşfetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan Çin Bilimler Akademisi Kunming Botanik Enstitüsü'nden Dr. Yang Niu, "İncelediğimiz diğer kamufle edilmiş bitkiler gibi, Fritillaria delavayi'nin de otobur hayvanlara karşı kendini korumak için evrimleştiğini düşündük, ancak onu tehdit eden bir hayvan bulamadık.Sonra bunun nedenini insanlar olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.
KAMUFLE OLAN BİTKİNİN HAYATTA KALMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK
Kunming Botanik Enstitüsü ve İngiliz Exeter Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada araştırmacılar, farklı türdeki bitkilerin dağ ortamlarına ne kadar yakın olduğunu ve onları toplamanın ne kadar kolay ölçtüler. Hasatın boyutunu tahmin etmek için yerel halkla da görüşen uzmanlar, insanların kamufle edilmiş bitkileri keşfetmek için daha fazla zaman ayırdığı buldu. Bu durum, "Fritillaria delavayi"nin hızlı evrimini yeni renk formlarına yönlendirdiğini, çünkü daha iyi kamufle edilmiş bitkilerin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Öte yandan, Fritillaria delavayi, her beş yılda bir Haziran ayında tek bir çiçek açıyor. Fritillary türünün soğanı geleneksel Çin tıbbında 2 bin yıldan fazla bir süredir kullanılıyor, ancak son yıllarda yüksek fiyatlar hasadın artmasına neden oldu.
VAHŞİ DOĞANIN İNSANLIĞA NET BİR TEPKİSİ
Exeter Üniversitesi Ekoloji ve Koruma Merkezi'nden Profesör Martin Stevens, "İnsanların vahşi doğadaki canlıların tepkisi üzerinde nasıl bu kadar doğrudan ve dramatik bir etkiye sahip olabileceğini görmek gerçekten şaşırtıcı.