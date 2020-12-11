Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

Bu monolit sütunun oraya kim ya da kimler tarafından getirildiği bilinmezken bilim insanlarından sanat uzmanlarına kadar birçok yetkili açıklama yaparak bu gizemi çözmeye çalışmıştı. Bazı uzmanlar bu sütunun bir sanat eseri olduğunu söylerken bazıları da bu sütunu uzaylıların getirdiğine kanaat getirmişti.