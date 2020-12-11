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Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya, Almanya ve daha birçok ülkede görülen ve ardından kaybolan gizemli metal sütunun sırrı ortaya çıktı. Hakkında şehir efsaneleri anlatılmaya başlanan sütunla ilgili olarak herkesi kandırmışlar. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 11:01
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Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya, Almanya ve daha birçok ülkede görülen gizemli metal sütunun sırrı ortaya çıktı.

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Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

Başta medya olmak üzere, bütün dünyanın "Uzaylılar mı dikiyor?" sorusunu yönelttiği gizemli metal sütunun, televizyon yayıncısı Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

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Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

KOMEDİ ŞOVUNUN BİR PARÇASIYMIŞ

Konuyla ilgili yayınlanan "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi. Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.

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Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde helikopterle yol devriyesi yapan polis ekibi, ıssız vadilerin arasında dolaşırken parlak ve metal görüntüsüyle dikkat çeken tanımlanamayan bir cisim keşfetmişti.

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Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı

Bu monolit sütunun oraya kim ya da kimler tarafından getirildiği bilinmezken bilim insanlarından sanat uzmanlarına kadar birçok yetkili açıklama yaparak bu gizemi çözmeye çalışmıştı. Bazı uzmanlar bu sütunun bir sanat eseri olduğunu söylerken bazıları da bu sütunu uzaylıların getirdiğine kanaat getirmişti.