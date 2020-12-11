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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı Tüm dünyayı kandırmışlar! Birçok ülkede görülen gizemli sütunun sırrı ortaya çıktı
İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya, Almanya ve daha birçok ülkede görülen ve ardından kaybolan gizemli metal sütunun sırrı ortaya çıktı. Hakkında şehir efsaneleri anlatılmaya başlanan sütunla ilgili olarak herkesi kandırmışlar. İşte ayrıntılar
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 11:01
İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya, Almanya ve daha birçok ülkede görülen gizemli metal sütunun sırrı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başta medya olmak üzere, bütün dünyanın "Uzaylılar mı dikiyor?" sorusunu yönelttiği gizemli metal sütunun, televizyon yayıncısı Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.
KOMEDİ ŞOVUNUN BİR PARÇASIYMIŞ
Konuyla ilgili yayınlanan "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi. Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde helikopterle yol devriyesi yapan polis ekibi, ıssız vadilerin arasında dolaşırken parlak ve metal görüntüsüyle dikkat çeken tanımlanamayan bir cisim keşfetmişti.
Bu monolit sütunun oraya kim ya da kimler tarafından getirildiği bilinmezken bilim insanlarından sanat uzmanlarına kadar birçok yetkili açıklama yaparak bu gizemi çözmeye çalışmıştı. Bazı uzmanlar bu sütunun bir sanat eseri olduğunu söylerken bazıları da bu sütunu uzaylıların getirdiğine kanaat getirmişti.