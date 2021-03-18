Yunanistan pandemi sınavını veremedi! Halk sokağa indi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınına karşı alınan kısıtlamaları ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi. Öte yandan göstericiler, ülkede Covid-19'a karşı aşılamaların çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, hükümetin yaza kadar vaat ettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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