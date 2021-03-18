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Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Bunlardan en ilginci de sırrı hala çözülemeyen, hakkında birçok teori ortaya atılan ilginç veba salgını: 1518 Dans Vebası. Avrupa'da yaşanan en garip olay olarak tarihe geçen bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor. Bilinen tek şey insanların yorgunluktan bitkin düşene kadar dans edip hayatlarının kaybettiği.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 06:29
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Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

O zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı olan Strazburg her zamanki normal günlerinden birini yaşıyordu.

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Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

Haziran 1518 yılında ismi Frau Troffer olan bir kadın, caddeye çıkıp dans etmeye başladı.

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Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

İlk önce çıldırmış gibi dans eden kadını kimse umursamadı ancak bir hafta boyunca her gün saatlerce dans eden kadına 34 kişi daha katılıp dans etmeye başladı.

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Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

Frau ve kendisine katılan kişilerle gece ve gündüz amaçsız bir şekilde dans etmeye devam etti. Bir ay içinde dans edenlerin sayısı 400'e çıktı.

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Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

Günde 15 kişi aşırı danstan dolayı kalp krizi geçirip aşırı su kaybından öldü.