Bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor! İnsanlar dans ettikten sonra bir bir öldü

Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Bunlardan en ilginci de sırrı hala çözülemeyen, hakkında birçok teori ortaya atılan ilginç veba salgını: 1518 Dans Vebası. Avrupa'da yaşanan en garip olay olarak tarihe geçen bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor. Bilinen tek şey insanların yorgunluktan bitkin düşene kadar dans edip hayatlarının kaybettiği.