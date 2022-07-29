Prens Harry ve Meghan Markle tüm planları altüst etti! Kraliçesi II. Elizabeth'e reddedilme şoku
İngiltere Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliçesi II. Elizabeth'in zeytin dalını reddetmesini konuşuyor. Elizabeth bu yaz için tüm ailesi için harika planlar yaptı. Ancak iddialara göre hazırlıklar için emir veren Kraliçe şimdilerde reddedilmenin şokunu yaşıyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2022
09:39
37 yaşındaki Prens Harry ve 40 yaşındaki Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet'teki görevlerinden kendi istekleriyle ayrıldı. O günden bugüne dek İngiltere'ye çok sık gitmeyen Prens Harry ve ailesi, en son haziran ayında İngiltere'ye Kraliçe'nin Platin Jübile'sini kutlamak için gitti. Bu buluşmanın en önemli adımlarından biri de yeni doğan Lilibet Diana'nın büyük babaannesi Kraliçe II. Elizabeth'le tanıştırılmasıydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamalarında Kraliçe Elizabeth'in torunu, Prenses Diana ve Prens Charles'in oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle da vardı. Daha kutlamalar başlamadan önce gelip gelmeyecekleri büyük bir merak konusu olan Meghan ve Harry çifti, çocuklarıyla birlikte kutlamalara katıldı. Bu, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından aile üyeleriyle bir araya geldiği ilk resmi etkinlikti. Çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte kutlamalara katılmak için hevesli olan ikili, Kaliforniya'daki evlerinden Londra'ya özel bir uçakla geldi.
Kraliyetteki resmi görevlerinden ayrıldıkları için ikili resmi törenlerin hiçbirinde yer almadı. Bilinçli bir şekilde geri planda tutulan çiftin, oturma planı bile farklı yapıldı. Uzak sıralarda oturdukları dikkat çeken Prens Harry ve Megna Markle ile neredeyse kimse bir araya gelmedi. Özellikle eltiler Cambridge Düşesi Kate ve Sussex Düşesi Meghan'ın tören boyunca hiçbir şekilde yan yana görünmemesi dikkat çekti. Kutlamalardan sonra İngiltere'den hızlıca ayrılan Prens Harry ve ailesi, ABD'deki evlerine dönüp hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.
Kutlamaların ardından Kraliçe II. Elizabeth 70 yılın sonunda kraliyet ailesinin gelecek yılları için bazı kararlar aldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Prens William ve Düşes Kate'in Windsor Kalesi'ne taşınacağı gündemde. Özellikle Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılmasından sonra gözde çift haline gelen Prens William ve eşi Kate Middleton iddialara göre Windsor'da yeni bir döneme başlayabilir.
SADECE ONLARI ÇAĞIRDI
Kraliyetin içindeki dengelerin değişmesi beklenen bugünlerde Kraliçe Elizabeth yazın dinlenmek için çok sevdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ni tercih etti. Kraliçenin gitmeden önce de tüm hazırlıklar için emir verdiği bilgisi yayıldı.