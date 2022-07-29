Prens Harry ve Meghan Markle tüm planları altüst etti! Kraliçesi II. Elizabeth’e reddedilme şoku

Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamalarında Kraliçe Elizabeth'in torunu, Prenses Diana ve Prens Charles'in oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle da vardı. Daha kutlamalar başlamadan önce gelip gelmeyecekleri büyük bir merak konusu olan Meghan ve Harry çifti, çocuklarıyla birlikte kutlamalara katıldı. Bu, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından aile üyeleriyle bir araya geldiği ilk resmi etkinlikti. Çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte kutlamalara katılmak için hevesli olan ikili, Kaliforniya'daki evlerinden Londra'ya özel bir uçakla geldi.