ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

ABD'de 13 yaşındaki Alena Analeigh liseyi bitirdikten sadece bir yıl sonra tıp fakültesine kabul edildi. İki yaşında okumayı söken dahi kızın yetenekleri de saymakla bitmiyor.2024'te Michigan Üniversitesi'nde derslere başlayacak olan Alena, tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı oldu. İşte genç dahinin başarı hikayesi...