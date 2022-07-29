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Haberler Galeri ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

ABD'de 13 yaşındaki Alena Analeigh liseyi bitirdikten sadece bir yıl sonra tıp fakültesine kabul edildi. İki yaşında okumayı söken dahi kızın yetenekleri de saymakla bitmiyor.2024'te Michigan Üniversitesi'nde derslere başlayacak olan Alena, tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı oldu. İşte genç dahinin başarı hikayesi...

Giriş Tarihi: 29.07.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 11:30
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ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 13 yaşında bir dahi çocuk, liseyi bitirdikten sadece bir yıl sonra tıp fakültesine kabul edildi.

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ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

Alena Analeigh, mayıs ayında Alabama Üniversitesi Heersink Tıp Okulu'ndan erken kabul mektubu aldıktan sonra tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı oldu.


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ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

2024 sonbaharına kadar derse başlamayacak olsa da Alena, Arizona Eyalet Üniversitesi ve Oakwood Üniversitesi'nde çift lisans biyolojik bilim programlarına kayıtlı.

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ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

Gencin başarıları bununla da bitmiyor. Geçen yıl üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Alena, NASA'nın en genç stajyeri oldu.

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ABD bu genç dahiyi konuşuyor! 2 yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi

Fort Worth, Teksas'ın hemen dışında annesiyle birlikte yaşayan Alena, etkileyici özgeçmişi ve başarısı için zaman yönetimi becerilerine ve disiplinine güvendiğinin söyledi.