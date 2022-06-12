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Haberler Galeri Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu'nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu'nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Meksika'da koruma çalışması yapan arkeologlar tarafından tüm dünyada ses getirecek bir keşfe imza atıldı. Meksika'nın Palenque bölgesinde keşfedilen ve Maya mısır tanrısı Hun Hunahpu'ya ait olduğu düşünülen bir heykelin kafası bulundu. Bir ayin törenin canlandırıldığı giriş kapısında bulunan keşif beraberinde pek çok gizemi de getirdi. Öte yandan mısır bitkisinin büyümesi için var olduğuna inanılan Hun Hunahpu'nun hikayesi ise epey ilginç. İşte 1300 yıllık heykel...

Giriş Tarihi: 12.06.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 15:45
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Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu’nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Usumacinta nehri yakınlarında bulunan Maya kenti Palenque'deki koruma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir keşif yapıldı.

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Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu’nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Kazı alanında 1300 yıldan daha eski ve büyük bir heykel başı bulundu. Son derece iyi bir şekilde korunmuş olan başında Maya mısır tanrısı Hun Hunahpu'ya ait olduğu düşünülüyor.

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Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu’nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Aslında keşfin Temmuz 2021'de gerçekleştirildiğini ifade eden Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarihi Enstitüsü keşifle ilgili açıklamalar yaptı.

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Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu’nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Uzmanlar, heykel başının MS 700-850 tarihleri arasına ait olduğunu düşünüyor.

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Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu’nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Aslında arkeologlar bölgede araştırma yapmak için bulunmuyordu. Keşif, koruma çalışmaları sırasında yaşandı.