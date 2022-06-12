Meksika’da büyük keşif! Mısır tanrısı Hun Hunahpu'nun heykelinin kafası bulundu | Tam 1300 yaşında

Meksika'da koruma çalışması yapan arkeologlar tarafından tüm dünyada ses getirecek bir keşfe imza atıldı. Meksika'nın Palenque bölgesinde keşfedilen ve Maya mısır tanrısı Hun Hunahpu'ya ait olduğu düşünülen bir heykelin kafası bulundu. Bir ayin törenin canlandırıldığı giriş kapısında bulunan keşif beraberinde pek çok gizemi de getirdi. Öte yandan mısır bitkisinin büyümesi için var olduğuna inanılan Hun Hunahpu'nun hikayesi ise epey ilginç. İşte 1300 yıllık heykel...