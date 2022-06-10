Çin’den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamaya göre, Bakan Vey, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik girişimleri her ne pahasına olursa olsun bastıracağı, gerekirse bu uğurda savaşacağı" mesajını verdi.