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Çin'den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ: Son olarak Rusya - Ukrayna savaşında belirgin şekilde görülen ABD'nin kışkırtıcı adımları bu kez Çin üzerinde etkisini artırdı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Çin, ABD'ye tepkisini "Tayvan için gerekirse savaşırız" mesajıyla gönderdi. Konu hakkında konuşan Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Çin ordusunun ayrılıkçı girişimlere karşı Tayvan'ı savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 18:19
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Çin’den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamaya göre, Bakan Vey, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik girişimleri her ne pahasına olursa olsun bastıracağı, gerekirse bu uğurda savaşacağı" mesajını verdi.

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Çin’den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

Vey, Austin ile Singapur'da bugün başlayan Shangri-La Diyaloğu forumu marjında görüşme gerçekleştirdi.

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Çin’den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

Çinli Bakan görüşmede ülkesinin Tayvan konusundaki pozisyonunu ve hassasiyetlerini yinelerken, Çin ordusunun, Tayvan'ı anavatandan ayırmaya cüret edenlere karşı egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

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Çin’den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

ABD'nin Tayvan'a silah satışlarının "tek Çin" ilkesini ve Çin-ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerini ihlal ettiğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar verdiğini belirten Vey, Washington'ın Çin'i çevrelemek amacıyla Tayvan kartını oynamasının boşuna olduğu görüşünü dile getirdi.

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Çin’den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Bakan Austin'in görüşmede ABD'nin "tek Çin" politikasına bağlı olduğunun altını çizdiği, Pekin yönetimine Tayvan'ı istikrarsızlaştırıcı hareketlerden kaçınması uyarısında bulunduğu kaydedildi.