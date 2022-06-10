10 Haziran 2022, Cuma
Çin'den SON DAKİKA mesajı: Savaşa hazırız
SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ: Son olarak Rusya - Ukrayna savaşında belirgin şekilde görülen ABD'nin kışkırtıcı adımları bu kez Çin üzerinde etkisini artırdı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Çin, ABD'ye tepkisini "Tayvan için gerekirse savaşırız" mesajıyla gönderdi. Konu hakkında konuşan Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Çin ordusunun ayrılıkçı girişimlere karşı Tayvan'ı savunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 10.06.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 18:19
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