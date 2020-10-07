Yunan mahkemesinden Altın Şafak kararı! Sokaklar savaş alanına döndü

MAHKEME ŞUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK İLAN ETTİ

Atina Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015'te başlayan davada 18'i Altın Şafak milletvekili olan 68 sanık suç örgütü kurarak cinayet, cinayet için komplo, yasa dışı silah tasarrufu ve ırkçı şiddet suçlamalardan yargılandı. Mahkeme, Altın Şafak Partisi'ni çok önemli bir karara imza atarak suç örgütü olarak tanımladı.