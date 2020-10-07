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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın başı şimdi de ses kayıtları nedeniyle belaya girdi. ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla ortaya çıkan gizli ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Melania Trump'ın son çıkan ses kayıtları dünyayı salladı. First Lady Melania Trump'ın yakın dostum dediği ve 15 yıl boyunca her şeyini paylaştığı danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, skandal ses kayıtlarını ortaya çıkardı. İki kadının atışmasında küfürler havada uçuştu, seviye düştü.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 11:13
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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Yaklaşan ABD seçimleri öncesinde ortaya çıkan bu ses kayıtları ise, ABD Başkanının başını bir hayli ağrıtacak.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

İşte ABD'yi karıştıran skandalın ayrıntıları;

Stephanie Winston Wolkoff, yalnızca First Lady Melania Trump'ın yakın bir arkadaşı değil, aynı zamanda danışmanıydı da. Şimdiyse onun bilip de başka kimsenin bilmediği sırlar önce Melania Trump'ın sonra da tüm Trump ailesinin başını ağrıtıyor.
Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. First Lady ve eşi ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan koronavirüs belasıyla mücadele ediyor.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

Öte yandan başkanlık seçimleri yaklaştıkça hem ailesi hem de kendisiyle ilgili yayınlanan kitaplar ve bir zamanlar kadim dostu olan Stephanie Winston Wolkoff'un gizli gizli ses kayıtları almasıyla zor günler geçiriyor.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

New York sosyetesinini de önemli isimleri arasında gösterilen Stephanie Winston Wolkoff, son olarak Trump'ın eski avukatı olan Michael Cohen'in podcast'inde yeni kayıtlar yayınladı.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

Daha önce Melania Trump'ın Meksika'dan ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocukları ile Noel hazırlıkları konusunda gizlice kaydedilen konuşmaları CNN International'da yayınlanmıştı.