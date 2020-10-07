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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın başı şimdi de ses kayıtları nedeniyle belaya girdi. ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla ortaya çıkan gizli ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Melania Trump'ın son çıkan ses kayıtları dünyayı salladı. First Lady Melania Trump'ın yakın dostum dediği ve 15 yıl boyunca her şeyini paylaştığı danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, skandal ses kayıtlarını ortaya çıkardı. İki kadının atışmasında küfürler havada uçuştu, seviye düştü.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 11:13
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