Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

İşte ABD'yi karıştıran skandalın ayrıntıları;

Stephanie Winston Wolkoff, yalnızca First Lady Melania Trump'ın yakın bir arkadaşı değil, aynı zamanda danışmanıydı da. Şimdiyse onun bilip de başka kimsenin bilmediği sırlar önce Melania Trump'ın sonra da tüm Trump ailesinin başını ağrıtıyor.

Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. First Lady ve eşi ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan koronavirüs belasıyla mücadele ediyor.

