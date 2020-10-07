Bilim insanları şaşkın! Uzayın sırrını çözdüler... Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon Kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olarak biliniyor. 250 bin kişilik yüksek bir nüfusa sahip bu kabile ile ilgili ortaya çıkan bilgiler bilim insanlarını bile şaşırttı. Giriş Tarihi: 07.10.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 14:42
Bilim insanları Dogonlar'ın binlerce yıl ortaya attığı düşünceleri yeni yeni keşfediyorlar. İşte tuhaf totemleri ve örgütlenmesi olan Dogon Kabilesi'nin hikâyesi…
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Dogon Kabilesi'ne mensup kişiler, dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor ve bunu kabul ediyor. Bu kabilenin üyeleri ne kadar medeniyetten uzak yaşıyormuş gibi gözükse de çoğu kişiden fazla astronomik bilgiye sahipler. Hatta dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ayın dünya etrafında döndüğünü, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu bile biliyorlar.
Dogon Kabilesi üyeleri varoluşlarını ise çok ilginç bir şekilde açıklıyor. Onlara göre doğumları 'Sirius Sistemi' ile güneş sisteminin evlenmesi sonucu olmuş. Dogonlar, Sirius Yıldızı'nın en parlak yıldız olduğunu Sirius'un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlar.
'Potolo' olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius'un çevresini 50 yılda döndüğüne inanıyorlar.
BİLİM İNSANLARI DOGONLAR'IN ORTAYA ATTIĞI DÜŞÜNCELERİ DOĞRULUYOR Oysaki, Batılı gökbilimciler 19. yüzyılın ortalarına kadar Dogonlar'ın bahsettiği bu soluk yıldızın varlığından bile habersizdiler.