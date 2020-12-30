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Kimse iletişim kurmak istemiyor! Genç kızlara yaptıkları kan dondurdu

Etiyopya'da yaşayan Surma kabilesi, kıyafetleri, aksesuarları ve yaşam tarzlarıyla dikkat çekerken, savaşçı kişilikleri nedeniyle diğer kabileler iletişim kurmak istemiyor. Kabilenin genç kızlara uyguladıkları gelenekleri ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 10:00
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Kimse iletişim kurmak istemiyor! Genç kızlara yaptıkları kan dondurdu

Surma halkı, dövmeleri ve vücut aksesuarlarıyla fark yaratıyorlar. Genç kızlar ergenlikle beraber alt dudaklarına taktıkları tabaklarla ömürlerini geçiriyorlar.

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Kimse iletişim kurmak istemiyor! Genç kızlara yaptıkları kan dondurdu

Bu tabaklar ustura ile kesilen dudaklara yerleştiriliyor. Surma kabilesi erkekleri de ergenliğe girdiklerinde farklı kıyafetler giyerek bir dans gösterisi sergiliyor.

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Kimse iletişim kurmak istemiyor! Genç kızlara yaptıkları kan dondurdu

Bu dans aslında bir meydan okuma olarak kabul ediliyor. Bu kabilenin belki de en önemli özelliği vücutlarında açtıkları yaralar.

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Kimse iletişim kurmak istemiyor! Genç kızlara yaptıkları kan dondurdu

Jiletle kesilerek vücutlarının kazılması bu kabilede bir gelenek. Genç kızlar acıya dayanıklılıklarını ve doğum yapabileceklerini bu gelenek ile kanıtlamış sayılıyorlar.

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Kimse iletişim kurmak istemiyor! Genç kızlara yaptıkları kan dondurdu

Bu yaraları bir sanat olarak görüyorlar ve herkes bunu yaptırmaya gönüllü oluyor. İşin hijyen ve sağlık boyutunu ise kimse düşünmüyor.