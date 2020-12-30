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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Simpsonlar yine bildi! Yakın gelecekteki tahminleriyle gündeme damga vuruyorlar Simpsonlar yine bildi! Yakın gelecekteki tahminleriyle gündeme damga vuruyorlar
17 Aralık 1989 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Amerikan televizyon dizisi The Simpsons yine kehanetleriyle gündem oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Sevilen çizgi dizinin bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:54
Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisi sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor.
Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin başka bir dünya olayını da tahmin ettiğine dikkat çekti.
1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.
Dizinin hayranlarının farkına vardığı en son kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyor.