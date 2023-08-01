Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan ilişkileri pozitif yönlü ilerlese de kimi zaman Yunan basını provokatif açıklamalarla tansiyonu yükseltiyor. Ancak iki ülke arasındaki kıta sahanlığı problemiyle ilgili konuşan Yunan gazeteciden dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Bu şekilde iyi komşuluk ilişkilerimiz olamaz' diyerek ülkesini uyaran gazeteci, "Ege bir Yunan gölü değildir." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL