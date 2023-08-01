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Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan ilişkileri pozitif yönlü ilerlese de kimi zaman Yunan basını provokatif açıklamalarla tansiyonu yükseltiyor. Ancak iki ülke arasındaki kıta sahanlığı problemiyle ilgili konuşan Yunan gazeteciden dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Bu şekilde iyi komşuluk ilişkilerimiz olamaz' diyerek ülkesini uyaran gazeteci, "Ege bir Yunan gölü değildir." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:35
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Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son zamanlarda iyiye gitsek de zaman zaman Yunan basınında provokatif açıklamalar yer buluyor.

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Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

Öte yandan Atina hükümetinden aldığı bilgiler doğrultusunda Yunan gazeteleri Türkiye'nin bazı kırmızı çizgilerinin olduğunun altını çiziyor.

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Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen en büyük meselelerden biri ise kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) problemi. Yunanistan, kara sularını hukuksuz bir biçimde ihlal ediyor.

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Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

Her ne kadar Yunanistan tarafı bu konuyla ilgili Türkiye'yi suçlasa da Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklamalar geldi.

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Yunan gazeteci ülkesinin en büyük hatasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye itirafı: Onların da hakkı var

'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

Papachristos, "500 kilometrelik Türk kıyıları da aynı denizle yıkanıyor. Türk sahillerinin Ege'nin yıkadığı Yunan kıyılarından hiçbir farkı yok" dedi.