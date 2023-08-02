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Haberler Galeri Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar

Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi dünyanın da ilgisini çekiyor. ABD menşeili bir gazete, Türkiye'nin F-16 modernizasyon programı ÖZGÜR 2'yi resmen başlattığını ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ÖZGÜR programını ele alan yabancı basın, bu gidişle Türkiye'nin dünyanın en güçlü ordularından biri olacağına dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:48
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Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılar geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar
2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.
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Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar
Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. ABD menşeili savunma sanayii gazetesi The Defence Post, Türk savunma sanayiindeki F-16 geliştirme protokolünü ele aldı.
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Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar
Türkiye'nin F-16 filosu için yerli yükseltme programının ikinci aşamasını resmen başlattığını duyuran gazete, "Türk Hava Kuvvetleri2nin F-16 Blok-30/40/50 jetleri Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ÖZGÜR 2 programı kapsamında modernize edilecek" dedi.
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Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar
Gazete, Türkyie'nin ÖZGÜR 2 ile Block-30'ları modernize etmeyi ve yapılsal olarak iyileştirmeyi hedeflediğinin altını çizerek, "F-16 Blok 30/40/50 uçaklarının yapısal ve aviyonik modernizasyonlarının kapsamını artırmayı hedefliyor" açıklamasında bulundu.