Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü savaşan şahin ÖZGÜR 2! ABD basınında dikkat çeken detaylar

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi dünyanın da ilgisini çekiyor. ABD menşeili bir gazete, Türkiye'nin F-16 modernizasyon programı ÖZGÜR 2'yi resmen başlattığını ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ÖZGÜR programını ele alan yabancı basın, bu gidişle Türkiye'nin dünyanın en güçlü ordularından biri olacağına dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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