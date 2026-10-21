İngiliz basını yazdı: Netanyahu'nun İran planı devreye girecekti, Trump'tan gelen hamle tüm hesapları değiştirdi

Financial Times'ın (FT) özel haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik daha önceki saldırılardan daha kapsamlı bir bombardıman başlatmak istedi. İsrail işgal güçleri elektrik santrallerini, nükleer tesisleri ve rejime ait hedefleri kapsayan birkaç günlük operasyon için hazırlık yaptı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce savaşın yeniden başlamasına karşı çıkması üzerine plan hayata geçirilmedi. Netanyahu yeni saldırılar için baskı yapmayı sürdürürken, Washington'ın seçim takvimi ve enerji fiyatlarına ilişkin kaygıları dikkat çekiyor.

İsrail ile İran arasında yeni bir büyük çaplı savaşın kapısını aralayabilecek saldırı planının, ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazı nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. Financial Times'ın (FT) konuya yakın üç kişiye dayandırdığı özel haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu ayın başlarında işgal güçlerine İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı için hazırlık yapma talimatı verdi.

İsrail işgal güçleri, 10 Ekim hafta sonunda başlaması planlanan ve birkaç gün sürmesi öngörülen bir bombardıman harekâtı için hazırlık yaptı. Ancak kaynaklara göre Trump, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinden önce çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktı. Planlanan operasyon bu nedenle uygulanmadı. FT'nin haberinde, söz konusu saldırının şubat ayında ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı yürütülen ortak harekâttan daha yoğun olması hedeflendiği belirtildi. Böylece ertelenen saldırı, bölgeyi yeniden geniş çaplı bir savaşa sürükleyebilecek bir adım olarak öne çıktı.

HEDEFTE ELEKTRİK SANTRALLERİ VE NÜKLEER TESİSLER VARDI FT'ye konuşan kaynaklara göre İsrail'in hazırladığı saldırı planında İran'ın elektrik santralleri gibi sivil altyapı tesisleri, nükleer tesisleri ve rejimle bağlantılı hedefleri bulunuyordu. İsrailli yetkililerin daha sonra yeni istihbarat bilgileri doğrultusunda güncellenmiş bir hedef listesini de gündeme getirdiği bildirildi. Bu listede, yılın başındaki saldırılarda vurulmayan bazı sivil altyapı tesislerinin de yer aldığı aktarıldı. Ancak planın neden ertelendiğine ilişkin değerlendirmeler, kaynakların aktardığı bilgilere dayanıyor. İsrail'in önerdiği saldırının, İran'ı müzakerelerde taviz vermeye zorlamak amacıyla hazırlanmış bir baskı hamlesi olabileceği de belirtildi.

TRUMP'IN HESABI: SEÇİMLERDEN ÖNCE YENİ BİR SAVAŞ İSTEMİYOR Financial Times'a konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıkça belirtti. Kelly, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacak" açıklamasında bulundu. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savunan Kelly, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukasının ve Körfez ülkelerinin petrol ihracatını Hürmüz Boğazı üzerinden sürdürmesine yönelik çabalarının başarılı olduğunu ileri sürdü. FT'ye göre yeni bir saldırının ABD askerlerini ve Körfez'deki Arap ülkelerini de çatışmaya çekebileceği değerlendiriliyor. Böyle bir gelişme, enerji fiyatlarını daha da yükselterek Trump üzerindeki siyasi baskıyı artırabilir. ABD Başkanı, ara seçimler öncesinde akaryakıt maliyetlerini düşürme baskısıyla karşı karşıya. Bu nedenle İran'a karşı yeni bir harekâtın ekonomik ve siyasi sonuçları, Washington'ın kararında belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.