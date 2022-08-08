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Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye'nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu'ya göre olası 3 senaryo

Türkiye'nin 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan dördüncü sondaj gemisi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın uykularını kaçıran Abdülhamid Han sondaj gemisi anbean takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han için 3 senaryoyu gündemine taşıdı...

Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:23
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Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye’nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu’ya göre olası 3 senaryo
Yunanistan'da gündem Abdülhamid Han... Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamladı. Göreve çıkması için geri sayım başlayan Abdülhamid Han Yunanistan tarafından anbean takip ediliyor.
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Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye’nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu’ya göre olası 3 senaryo

ATİNA MERCEK ALTINA ALDI

Yunan Kathimerini gazetesi, 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Atina'nın Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları mercek altına aldığı yazıldı.

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Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye’nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu’ya göre olası 3 senaryo
Haberde, Abdülhamid Han'ın izleyeceği rota için 3 senaryoya yer verildi. Gazete en olası senaryo olarak Kıbrıs'ın kuzeyini işaret etti.
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Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye’nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu’ya göre olası 3 senaryo

BİRİNCİ SENARYO

Haberde, sondaj için en olası alanların ilk sırasında KKTC'nin kuzeyinde kıta sahanlığı içinde yer alan bölge gösterildi.

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Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye’nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu’ya göre olası 3 senaryo

İKİNCİ SENARYO

Kıbrıs'ın güneybatısı ikinci senaryo olarak gösterildi.