Yunan basınında Abdülhamid Han gemisi paniği! Türkiye'nin bu hamlesi kara kara düşündürdü! İşte Komşu'ya göre olası 3 senaryo

Türkiye'nin 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan dördüncü sondaj gemisi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın uykularını kaçıran Abdülhamid Han sondaj gemisi anbean takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han için 3 senaryoyu gündemine taşıdı...

Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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