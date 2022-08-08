08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

İspanyol Gribi sebebiyle 100 yıl önce öldüğü tahmin edilen cam tabuttaki kız görenleri ürkütüyor. Mumyalanmış küçük kız Rosalia Lombardo'nun cesedi ile ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı. Dünyada uyuyan güzel olarak tanınan ve gözlerini açıp kapayan mumyanın sırrı herkesçe merak konusu oldu. Peki bu sır neydi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:29
  • 1
  • 10
Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

Dünyanın en güzel mumyası olarak bilinen cam tabuttaki kız görenleri ürkütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

Sabah'ın haberine göre, 1920'li yıllarda öldüğü tahmin edilen Rosalia Lombardo görenleri ürkütmeye devam ediyor...

  • 3
  • 10
Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

'Cam tabuttaki kız' bazı turistlere gözlerini kırpıyor. Hala sarı saçlı ve mumlu teni ile hala yaşıyor gibi göründüğü de iddialar arasında...

  • 4
  • 10
Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

İtalya'da 1918'de doğduktan sonra 1920'de İspanyol Gribi nedeniyle yaşamını yitiren ve "Uyuyan Güzel" diye de anılan Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde 100 yıldır gözlerini açıp kapattığı iddiası ile dikkatleri üzerine çekmişti.

  • 5
  • 10
Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

Ancak bu iddia yakın zamanda çürütüldü. Paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirildi. Doktor Alfredo Salafia tarafından mumyalanan 2 yaşındaki küçük kızın damarlarına bir sıvı enjekte edildiği biliniyordu. Fakat sihirli bileşimin ne olduğu doktor tarafından asla açıklanmamıştı.