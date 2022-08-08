Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka

Ancak bu iddia yakın zamanda çürütüldü. Paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirildi. Doktor Alfredo Salafia tarafından mumyalanan 2 yaşındaki küçük kızın damarlarına bir sıvı enjekte edildiği biliniyordu. Fakat sihirli bileşimin ne olduğu doktor tarafından asla açıklanmamıştı.