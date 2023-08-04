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Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye'nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır

Gücünü sınırlarının ötesine taşıyarak caydırıcı bir ülke konumuna gelen Türkiye'nin atılımları, Yunanistan'da derin endişeye neden oldu. Komşu basını, Atina hükümetine seslenerek Dedeağaç planının nasıl olması gerektiğine dair yorumlarda bulundu. Türkiye'yi engellemek için ABD'ye sığınmayı teklif eden gazete, "ABD'nin Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle Yunanistan'ın seçenekleri tükeniyor" diyerek ikinci aşamada ise Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışını bir şekilde engellemesi gerektiğinden bahsetti.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:22
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Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye’nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır
Bir süredir ABD'nin Yunanistan'daki üssü olan Dedeağaç ile ilgili Yunan basınından dikkat çeken bir plan ortaya atıldı. Hellas Journal isimli Yunan gazetesi "Uzun bir süre Dedeağaç şehri, konumu ve stratejik değeri nedeniyle ABD'li yetkililerin dikkatini çekiyor" diyerek, dün bir gelişmenin yaşandığını ifade etti.
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Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye’nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır
Gazetenin iddiasına göre ABD Temsilciler Meclisi'nin Savunma Bütçesi Yasa Tasarısı'nda Yunanistan için bir değişikliğe gidildi.
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Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye’nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır
ABD'li vekil Grace Meng'in Yunanistan'da daha fazla üs kurulmasını istediğini belirten gazete, "Her ne olursa olsun ABD Kongresi 'Helensever' grubun gücünü seviyor. Bu nedenle de Meclis, Yunanistan'a yatırım yapma fırsatını kaybetmeyecektir" sözlerine yer verdi.
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Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye’nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır
Yunan gazetesinin bu gelişmeyi özellikle mercek altına alması ise Türkiye'den kaynaklanıyor. Haberde, "Ege adasında bir Amerikan üssünün olması Türkiye'yi iki adım geri atmaya zorlayacaktır" denildi.
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Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye’nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır
Bu gelişmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırabileceğini ifade eden Hellas Journal, "Bir Amerikan üssü bir Truva atı olabilir" değerlendirmesine bulundu.