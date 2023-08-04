Yunan basını Atina yönetimine seslendi: Türkiye'nin güçlenmesini engelleyin! İki adımlı planları da hazır

Gücünü sınırlarının ötesine taşıyarak caydırıcı bir ülke konumuna gelen Türkiye'nin atılımları, Yunanistan'da derin endişeye neden oldu. Komşu basını, Atina hükümetine seslenerek Dedeağaç planının nasıl olması gerektiğine dair yorumlarda bulundu. Türkiye'yi engellemek için ABD'ye sığınmayı teklif eden gazete, "ABD'nin Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle Yunanistan'ın seçenekleri tükeniyor" diyerek ikinci aşamada ise Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışını bir şekilde engellemesi gerektiğinden bahsetti.